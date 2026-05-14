Chhattisgarh Liquor Scam: शराब घोटाले में EOW का बड़ा एक्शन, 34 करोड़ गबन मामले में केडिया डिस्टलरी के VP गिरफ्तार

Chhattisgarh Liquor Scam: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (Economic Offences Wing) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए केडिया डिस्टिलरीज के वाइस प्रेसिडेंट एन. उदय राव को गिरफ्तार किया है। जांच में उन पर फर्जी प्लेसमेंट कंपनी के जरिए 34 करोड़ रुपये से अधिक के गबन का आरोप लगा है। ईओडब्ल्यू की जांच में ओवरटाइम, बोनस और हॉलीडे-पे के नाम पर करीब 182 करोड़ रुपये के बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। एजेंसी का दावा है कि इस गिरफ्तारी के बाद घोटाले से जुड़े कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं।