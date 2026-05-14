RCB vs KKR मुकाबले में अफरा-तफरी! रायपुर बना हंगामे का अखाड़ा, गेट तोड़कर स्टेडियम में घुसी भीड़

Raipur IPL Match: छत्तीसगढ़ के रायपुर के Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium में खेले गए IPL मुकाबले के दौरान उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब बड़ी संख्या में दर्शकों ने स्टेडियम के बाहर जमकर हंगामा किया। मुकाबले में Royal Challengers Bengaluru ने Kolkata Knight Riders को 6 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की, लेकिन मैच से ज्यादा चर्चा स्टेडियम के बाहर हुई अव्यवस्था और सुरक्षा चूक की हो रही है। बारिश के बीच हजारों क्रिकेट प्रेमी मैच देखने स्टेडियम पहुंचे थे। लेकिन एंट्री गेट पर अचानक बढ़ी भीड़ और अव्यवस्थित प्रबंधन के कारण हालात बिगड़ गए। देखते ही देखते गेट नंबर-2 के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया।