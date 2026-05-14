छत्तीसगढ़ की बेटी ने एशिया में लहराया परचम, सिल्वर और ब्रॉन्ज जीतकर बढ़ाया देश का गौरव

Gyaneshwari Yadav: छत्तीसगढ़ की युवा वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। सीनियर एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम वर्ग में हिस्सा लेते हुए उन्होंने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। उनकी इस उपलब्धि के बाद पूरे छत्तीसगढ़ में खुशी और गर्व का माहौल है। राजनांदगांव की रहने वाली ज्ञानेश्वरी यादव ने प्रतियोगिता में दमदार प्रदर्शन करते हुए अपनी ताकत, तकनीक और आत्मविश्वास का शानदार परिचय दिया। उन्होंने स्नैच में 88 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 106 किलोग्राम वजन उठाकर कुल 194 किलोग्राम का भार उठाया।