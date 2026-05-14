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राजनंदगांव

छत्तीसगढ़ की बेटी ने एशिया में लहराया परचम, सिल्वर और ब्रॉन्ज जीतकर बढ़ाया देश का गौरव

Gyaneshwari Yadav: छत्तीसगढ़ की वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने सीनियर एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। राजनांदगांव की इस खिलाड़ी ने 53 किलोग्राम वर्ग में कुल 194 किलोग्राम वजन उठाकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया।

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राजनंदगांव

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Shradha Jaiswal

May 14, 2026

Gyaneshwari Yadav

Gyaneshwari Yadav(photo-patrika)

Gyaneshwari Yadav: छत्तीसगढ़ की युवा वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। सीनियर एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम वर्ग में हिस्सा लेते हुए उन्होंने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। उनकी इस उपलब्धि के बाद पूरे छत्तीसगढ़ में खुशी और गर्व का माहौल है। राजनांदगांव की रहने वाली ज्ञानेश्वरी यादव ने प्रतियोगिता में दमदार प्रदर्शन करते हुए अपनी ताकत, तकनीक और आत्मविश्वास का शानदार परिचय दिया। उन्होंने स्नैच में 88 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 106 किलोग्राम वजन उठाकर कुल 194 किलोग्राम का भार उठाया।

Gyaneshwari Yadav: कठिन मुकाबले में दिखाया शानदार दमखम

एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कई देशों के अनुभवी खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। ऐसे कड़े मुकाबले में ज्ञानेश्वरी यादव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दो पदक हासिल किए। प्रतियोगिता के दौरान उनके संतुलन, तकनीक और मानसिक मजबूती की काफी सराहना हुई। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि जिस तरह से उन्होंने दबाव में प्रदर्शन किया, वह उनके उज्ज्वल भविष्य की ओर संकेत करता है।

सीमित संसाधनों से अंतरराष्ट्रीय सफलता तक का सफर

ज्ञानेश्वरी यादव का यह सफर संघर्ष, मेहनत और समर्पण की मिसाल माना जा रहा है। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने लगातार अभ्यास और अनुशासन के दम पर यह मुकाम हासिल किया। खेल प्रशिक्षकों के अनुसार, ज्ञानेश्वरी शुरू से ही बेहद मेहनती खिलाड़ी रही हैं। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य से ध्यान नहीं हटाया और लगातार खुद को बेहतर बनाने पर काम किया।

छत्तीसगढ़ में खुशी की लहर

ज्ञानेश्वरी की उपलब्धि के बाद पूरे छत्तीसगढ़ में खुशी का माहौल है। खेल जगत से जुड़े लोगों, खिलाड़ियों और आम नागरिकों ने उनकी सफलता पर गर्व जताया है। राजनांदगांव में उनके परिवार और समर्थकों के बीच जश्न का माहौल देखने को मिला। लोगों का कहना है कि ज्ञानेश्वरी ने यह साबित कर दिया है कि छत्तीसगढ़ की बेटियां अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी बधाई

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ज्ञानेश्वरी यादव को इस शानदार उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश्वरी ने अपनी मेहनत, अनुशासन और समर्पण के बल पर पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सफलता प्रदेश के युवाओं और खासकर बेटियों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने विश्वास जताया कि ज्ञानेश्वरी आने वाले समय में भारत के लिए और भी बड़े कीर्तिमान स्थापित करेंगी।

खेल इतिहास में जुड़ा नया अध्याय

ज्ञानेश्वरी यादव की इस उपलब्धि को छत्तीसगढ़ के खेल इतिहास में एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर उन्होंने प्रदेश को नई पहचान दिलाई है। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि यदि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और लगातार समर्थन मिले, तो छत्तीसगढ़ से आने वाले समय में कई खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। ज्ञानेश्वरी यादव की यह उपलब्धि न सिर्फ खेल जगत के लिए, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय बन गई है।

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Published on:

14 May 2026 02:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / छत्तीसगढ़ की बेटी ने एशिया में लहराया परचम, सिल्वर और ब्रॉन्ज जीतकर बढ़ाया देश का गौरव

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