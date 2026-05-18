Susashan Tihar: सुशासन तिहार में मुख्यमंत्री ने दी बड़ी सौगात, धमतरी में 423 करोड़ रुपये के होंगे काम, बनेगी फोरलेन सड़क

Susashan Tihar: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रविवार को धमतरी में सुशासन तिहार के कार्यक्रम 465 करोड़ रुपए की लागत के 102 विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने 423 करोड़ 52 लाख 56 हजार रुपए लागत के 52 कार्यों का भूमिपूजन और 41 करोड़ 50 लाख 48 हजार रुपए से अधिक लागत के 50 कार्यों का लोकार्पण किया। इन विकास कार्यों के माध्यम से जिले में सड़क, पेयजल, नगरीय अधोसंरचना और जनसुविधाओं का विस्तार होगा तथा आमजन को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस दौरान सीएम ने सभी से वर्ष 2047 तक विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में जनसहभागिता का आह्वान किया। इस दौरान सीएम ने भाटगांव की हितग्राही कुमारी यादव एवं लता साहू को पीएम आवास की चाबी भी सौंपी।