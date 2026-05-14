Dhamtari Petrol Crisis: धमतरी में पेट्रोल-डीजल की किल्लत, दो दिनों से नहीं हो रही सप्लाई, बढ़ी परेशानी

जिले में करीब 80 पेट्रोल पंप संचालित है। किसी के पास रिजर्व कोटा का पेट्रोल-डीजल है, तो कई पेट्रोल पंप सूखे जैसे हालत से गुजर रहे हैं। रत्नाबांधा चौक स्थित पेट्रोल पंप में दो दिन से पेट्रोल-डीजल की सप्लाई बंद है। इसी तरह नगरी रोड के भोयना के पास स्थित पेट्रोल पंप में भी पेट्रोल और डीजल नहीं थे। जिले के कई अन्य पेट्रोल पंपों में भी काफी कम मात्रा में पेट्रोल-डीजल बचे थे। अधिकांश पेट्रोल पंप रिजर्व कोटे पर चल रहे हैं। यही स्थिति रही तो पेट्रोल पंपों में मारामारी की स्थिति हो सकती है। इधर संचालकों का कहना है कि पहले रोज टैंकर आ रहे थे। अब 4 से 5 दिन में टैंकर पहुंच रहा है।