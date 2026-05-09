Crime News: धमतरी में इंसानियत शर्मसार, युवक ने गाय के साथ किया कुकर्म, वीडियो वायरल होने के बाद गांव में मचा बवाल

एलएलबी की छात्रा से रेप, क्लासमेट ने कहा था- तुमसे ही शादी करूंगा, फिर 4 साल तक मिटाता रहा हवस- शहर में रहकर एलएलबी की पढ़ाई कर रही एक छात्रा से बलात्कार (Girl raped) का मामला सामने आया है। दरअसल छात्रा का क्लासमेट ने उससे कहा था कि वह उससे शादी करेगा, इसके बाद उसने शारीरिक संबंध बनाया। यह सिलसिला 4 साल तक (Girl raped) चलता रहा। इसी बीच जब छात्रा ने उससे कहा कि शादी करो तो युवक साफ मुकर गया… पूरी खबर पढ़े