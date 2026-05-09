Crime News: धमतरी में इंसानियत शर्मसार, युवक ने गाय के साथ किया कुकर्म, वीडियो वायरल होने के बाद गांव में मचा बवाल

युवक ने गाय के साथ किया कुकर्म (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Crime News:छत्तीसगढ़ में लगातार दुष्कर्म और हैवानियत के मामले सामने आ रहे हैं। इसी बीच धमतरी से एक ऐसी शर्मनाक घटना सामने आई है, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। दरअसल यहां ग्राम कोर्रा में एक युवक पर बेजुबान गाय के साथ कुकर्म करने का आरोप लगा है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया और लोगों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग शुरू कर दी।
जानकारी के अनुसार, देर रात गांव में मौजूद गायों के साथ आरोपी युवक ने अशोभनीय कृत्य किया। इसी दौरान किसी ग्रामीण ने उसका वीडियो बना लिया। देखते ही देखते वीडियो गांव सहित आसपास के इलाकों में वायरल हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों में भारी नाराजगी फैल गई।
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। वहीं विभिन्न हिंदू संगठनों के सदस्य भी गांव पहुंचे और आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करने लगे। लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं समाज में बढ़ती विकृत मानसिकता को दर्शाती हैं।
मामले की जानकारी मिलने पर भखारा पुलिस गांव पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने आरोपी राजू महार को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है।
ग्रामीणों के मुताबिक, आरोपी का व्यवहार पहले भी संदिग्ध रहा है। फिलहाल पुलिस उसके पुराने रिकॉर्ड की जांच कर रही है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है।
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