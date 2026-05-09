Human Trafficking: छत्तीसगढ़ में मानव तस्करी का मामला, कांकेर-धमतरी की 35 युवतियां झारखंड में कैद, 8 सकुशल बरामद

Human Trafficking: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से मानव तस्करी का सनसनी खेज मामला सामने आया है। कांकेर समेत धमतरी जिले और आस पास के अन्य क्षेत्रों से करीब 35 युवतियां नौकरी के झांसे में आकर झारखंड के गढ़वा में में फंस गई है, मामला तब सामने आया जब दुर्गुकोंडल ब्लॉक की एक युवती ने एक वीडियो बनाकर अपने एक मित्र को भेजा और मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद युवक ने क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता को इससे अवगत करवाते हुए मदद मांगी जिसके बाद पूरा मामला प्रशासन तक पहुंचा और युवतियों के रेस्क्यू का प्रयास शुरू कर दिया गया है।