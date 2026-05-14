Bastar Petrol Crisis: शहर के ज्यादातर पंपों पर ‘नो पेट्रोल-डीजल’ बोर्ड, PM की अपील के दूसरे दिन से ही आमजन परेशान

Bastar Petrol Crisis: पीएम मोदी ने दो दिन पहले लोगों से पेट्रोल-डीजल के कम उपयोग की अपील की थी। पीएम की अपील के दूसरे दिन ही शहर के अधिकांश पेट्रोल पंप बंद होते दिखे। जहां पेट्रोल-डीजल मिल रहे थे वहां लंबी कतार लगी रही। यह एक बड़े संकट की आहट है, हालांकि दावा किया जा रहा है कि दो दिन में हालात सामान्य हो जाएंगे। बस्तर जिले में पेट्रोल और डीजल का गंभीर संकट देखने को मिल रहा है।