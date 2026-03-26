Petrol Diesel: बेमेतरा में पेट्रोल-डीजल के लिए मची मारामारी, पंपों के बाहर लोगों की भारी भीड़

ईंधन की इस अचानक बढ़ी मांग ने आपूर्ति श्रृंखला की कमर तोड़ दी है। सांख्यिकीय दृष्टि से देखें तो बेमेतरा जिले में सामान्य दिनों में पेट्रोल की औसत खपत लगभग 1 लाख 10 हजार लीटर प्रतिदिन रहती है। लेकिन वर्तमान अनिश्चितता और पैनिक बाइंग (डर में की गई खरीदारी) के चलते यह मांग 35 प्रतिशत तक बढ़कर 1 लाख 40 हजार लीटर प्रतिदिन के पार पहुंच गई है। जिले भर में संचालित कुल 35 पेट्रोल पंपों पर दबाव बढ़ गया है, जिनमें से अकेले जिला मुख्यालय के 7 पंपों पर सबसे ज्यादा मारामारी देखी जा रही है।