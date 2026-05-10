Chhattisgarh Politics: 300 गौवंशों की मौत पर बवाल! विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस और भाजपा में हाथापाई

शव यात्रा के पूर्व मंचीय कार्यक्रम को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया। जनपद सदस्य दीपक दिनकर ने कहा कि भाजपा सरकार ने हर स्तर पर इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया है। बावजूद हमारे सार्थक प्रयास के कारण वे विफल रहे। हमारे आंदोलन को झिरिया सहित आस पास के दर्जनों गांव के ग्रामीणों का समर्थन मिला है। महीनों बीत जाने के बावजूद जिला प्रशासन की ओर सें झिरिया मे हो रहे गौवंशों की मौत के पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है। इन गौवंशों की मौत भूख और प्यास की वजह से हुई है इसलिए रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया।