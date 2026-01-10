CG News: खाली पदों पर भर्ती की मांग! अमित जोगी ने भूख हड़ताल कर रहे D.Ed. अभ्यर्थियों को दिया समर्थन

अमित जोगी ने कहा कि चुनाव से पहले BJP ने "मोदी गारंटी" के तहत खाली पदों को भरने और शिक्षा को मजबूत करने का वादा किया था, लेकिन दो साल से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी ये वादे पूरे नहीं हुए हैं। पिछले कई दिनों से नवा रायपुर में राज्य भर के D.Ed. कैंडिडेट अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य सरकार लगभग 2,300 पदों को नहीं भर रही है। ये पद खाली पड़े हैं।