CG News: खाली पदों पर भर्ती की मांग! अमित जोगी ने भूख हड़ताल कर रहे D.Ed. अभ्यर्थियों को दिया समर्थन

D.Ed. अभ्यर्थियों का भूख हड़ताल (photo source- Patrika)
CG News: जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़-जे (JCC-J) के प्रेसिडेंट अमित जोगी ने शनिवार को एक वीडियो जारी कर बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। वीडियो में जोगी पीएम मोदी का मास्क पहने दिखे।
वीडियो में अमित जोगी ने बीजेपी को 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले किए गए वादों की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि वह नवा रायपुर के टूटा मैदान जा रहे हैं, जहां D.Ed. कैंडिडेट खाली पोस्ट पर भर्ती की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर हैं। जोगी ने कहा कि वह हड़ताल पर बैठे कैंडिडेट के साथ बैठेंगे और उनकी मांगों का सपोर्ट करेंगे।
अमित जोगी ने कहा कि चुनाव से पहले BJP ने "मोदी गारंटी" के तहत खाली पदों को भरने और शिक्षा को मजबूत करने का वादा किया था, लेकिन दो साल से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी ये वादे पूरे नहीं हुए हैं। पिछले कई दिनों से नवा रायपुर में राज्य भर के D.Ed. कैंडिडेट अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य सरकार लगभग 2,300 पदों को नहीं भर रही है। ये पद खाली पड़े हैं।
जोगी ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा दी गई गारंटी को पूरा न करना पद की गरिमा के लिए ठीक नहीं है। आखिर में, अमित जोगी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मांग की कि वे तुरंत 2,300 पदों के लिए भर्ती के आदेश जारी करें और D.Ed. कैंडिडेट के साथ हो रहे अन्याय को तुरंत रोकें।
इस बीच, भूख हड़ताल के बाद अब D.Ed. कैंडिडेट मौन व्रत रखकर विरोध कर रहे हैं। उनका प्रदर्शन पिछले 15 दिनों से चल रहा है। D.Ed. कैंडिडेट 2,300 खाली असिस्टेंट टीचर पदों पर भर्ती की मांग को लेकर टूटा मैदान में धरना दे रहे हैं। भूख हड़ताल करने वालों की हालत लगातार बिगड़ रही है। कई लोग बेहोश हो रहे हैं। अब तक 30 कैंडिडेट गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं।
CG News: विरोध के दसवें दिन चार कैंडिडेट्स की हालत गंभीर बताई जा रही है। D.Ed. कैंडिडेट्स असिस्टेंट टीचर भर्ती 2023 के बारे में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के साफ ऑर्डर के बावजूद अपॉइंटमेंट न मिलने का विरोध कर रहे हैं। कैंडिडेट्स 24 दिसंबर से भूख हड़ताल पर हैं।
दरअसल, मार्च 2023 में राज्य सरकार ने 6,285 असिस्टेंट टीचर पोस्ट के लिए एक ऐड जारी किया था, जिसमें D.Ed. और B.Ed. दोनों कैंडिडेट्स को प्राइमरी टीचर पोस्ट के लिए एलिजिबल बताया गया था। इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। एग्जाम 10 जून, 2023 को हुआ था और रिजल्ट 2 जुलाई, 2023 को घोषित किए गए थे। चार राउंड की काउंसलिंग में 5,301 अपॉइंटमेंट हुए, जिनमें 2,897 B.Ed. कैंडिडेट्स शामिल थे, जबकि 984 पोस्ट के लिए काउंसलिंग बाकी रह गई थी।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग