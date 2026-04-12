woman constable suicide: पुलिस लाइन में फांसी पर झूलती मिली महिला जवान, विभाग में मचा हड़कंप

इस घटना के सामने आते ही इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस विभाग में भी चिंता की लहर दौड़ गई। बताया जा रहा है कि महिला पुलिसकर्मी अपने सरकारी आवास में रह रही थी। जब लंबे समय तक दरवाजा नहीं खुला और कोई गतिविधि नजर नहीं आई, तब आसपास के लोगों और सहकर्मियों को शक हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा खोलकर अंदर देखा तो महिला का शव फांसी के फंदे से लटकता मिला।