woman constable suicide: पुलिस लाइन में फांसी पर झूलती मिली महिला जवान, विभाग में मचा हड़कंप

महिला पुलिसकर्मी ने की आत्महत्या (photo source- Patrika)
woman constable suicide: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक बेहद संवेदनशील और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसने पुलिस विभाग समेत पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। मिली जानकारी के अनुसार, आजाद चौक थाना क्षेत्र स्थित पुलिस क्वार्टर में एक महिला पुलिसकर्मी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटकता हुआ पाया गया।
इस घटना के सामने आते ही इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस विभाग में भी चिंता की लहर दौड़ गई। बताया जा रहा है कि महिला पुलिसकर्मी अपने सरकारी आवास में रह रही थी। जब लंबे समय तक दरवाजा नहीं खुला और कोई गतिविधि नजर नहीं आई, तब आसपास के लोगों और सहकर्मियों को शक हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा खोलकर अंदर देखा तो महिला का शव फांसी के फंदे से लटकता मिला।
घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, ताकि मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके। फिलहाल महिला पुलिसकर्मी की पहचान की प्रक्रिया जारी है और उसके पारिवारिक व व्यक्तिगत जीवन से जुड़े पहलुओं की भी जांच की जा रही है।
woman constable suicide: पुलिस इस मामले को आत्महत्या और अन्य संभावित कोणों से जांच रही है। सहकर्मियों और परिजनों से पूछताछ की जा रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि महिला ने यह कदम किन परिस्थितियों में उठाया। शुरुआती जांच में किसी सुसाइड नोट की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है।
इस घटना ने एक बार फिर पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मियों के मानसिक दबाव और कार्य परिस्थितियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लगातार ड्यूटी, तनावपूर्ण माहौल और व्यक्तिगत जीवन की चुनौतियां कई बार ऐसे दुखद घटनाओं की वजह बन सकती हैं। फिलहाल पूरे मामले की सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। शहरवासियों की नजरें अब इस जांच पर टिकी हैं, ताकि इस रहस्यमयी मौत के पीछे की असल वजह सामने आ सके।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग