24 अप्रैल तक ट्रेनों में वेटिंग लंबी, रुटीन की ट्रेन में नहीं मिल रही कन्फर्म टिकट, इन 23 समर स्पेशल ट्रेनों में करें सफर

गाड़ी संख्या 08743-08744 दुर्ग हरिद्वार दुर्ग समर स्पेशल 19 अप्रैल से 29 जून तक 11 फेरों के लिए।

गाड़ी संख्या 08865-08866 इतवारी शालीमार एक्सप्रेस 2 अप्रैल से 26 जून तक 13 फेरों के लिए।

गाड़ी संख्या 01001-01002 एलटीटी संतरागाछी एलटीटी समर स्पेशल 21 अप्रैल से 16 जुलाई तक 13 फेरों के लिए।

गाड़ी संख्या 08609-08610 हटिया एलटीटी हटिया समर स्पेशल 20 अप्रैल से 17 जून तक 09 फेरों के लिए।

गाड़ी संख्या 07051-07052 तिरुपति रक्सौल तिरुपति समर स्पेशल 13 अप्रैल से 28 मई तक 07 फेरों के लिए।

गाड़ी संख्या 03253-03254-03255 पटना चर्लपल्ली पटना समर स्पेशल दिनांक 8 अप्रैल से 27 मई तक 15 फेरों के लिए।

गाड़ी संख्या 08867-08868 गोंदिया रक्सौल गोंदिया 25 अप्रैल से 28 जून तक 10 फेरों के लिए।

गाड़ी संख्या 01145-01146 एलटीटी हावड़ा एलटीटी स्पेशल 14 एवं 16 अप्रैल को 01 फेरे के लिए।

गाड़ी संख्या 01429-01430 पुणे संतरागाछी पुणे समर स्पेशल 15 अप्रैल से 24 अप्रैल तक 02 फेरों के लिए।

गाड़ी संख्या 01127-01128 एलटीटी संतरागाछी एलटीटी समर स्पेशल 24 से 3 मई तक 02 फेरों के लिए।