छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी गर्मी की तपिश! अगले 4 दिन में 3-4 डिग्री चढ़ेगा पारा, 14 अप्रैल से लू के आसार

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में अब गर्मी अपने तेवर दिखाने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले चार दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। इससे प्रदेश के कई हिस्सों में पारा 42 डिग्री या उससे अधिक पहुंच सकता है। खासकर रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में 14 अप्रैल से लू चलने के आसार जताए गए हैं।