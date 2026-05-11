11 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धमतरी

CAF jawan commits suicide: CAF जवान ने की आत्महत्या, किराए के मकान में फांसी पर लटका मिला शव

CAF jawan commits suicide: धमतरी की पिंक सिटी कॉलोनी में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (CAF) के जवान जागेश्वर प्रसाद का शव किराए के मकान में फांसी के फंदे पर मिला।

2 min read
Google source verification

धमतरी

image

Laxmi Vishwakarma

May 11, 2026

CAF जवान ने की आत्महत्या (photo source- Patrika)

CAF जवान ने की आत्महत्या (photo source- Patrika)

CAF jawan commits suicide: धमतरी जिले से CAF के एक जवान की आत्महत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शहर की पिंक सिटी कॉलोनी स्थित किराए के मकान में जवान का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया।

CAF jawan commits suicide: बंगाल-असम चुनाव ड्यूटी से लौटे थे जवान

मृतक की पहचान जागेश्वर प्रसाद के रूप में हुई है, जो भटगांव का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि वह छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल में पदस्थ था और वर्तमान में सूरजपुर में उसकी ड्यूटी थी। जानकारी के मुताबिक, जागेश्वर प्रसाद हाल ही में पश्चिम बंगाल और असम चुनाव ड्यूटी से छुट्टी लेकर अपने घर लौटा था। छुट्टी के दौरान इस तरह का आत्मघाती कदम उठाने से विभाग के अधिकारी और परिजन भी स्तब्ध हैं।

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जवान के शव को फंदे से नीचे उतारकर पंचनामा कार्रवाई की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। फिलहाल पुलिस पड़ोसियों और परिजनों से पूछताछ कर रही है। आत्महत्या के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। कोतवाली थाना पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है।

commits suicide: आत्महत्या संबंधित खबरें

17 साल की छात्र ने फांसी लगा कर दी जान

छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां 10वीं की परीक्षा में लगातार असफलता से परेशान एक 17 वर्षीय छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना डौंडी थाना क्षेत्र के बंधिया पारा की है, जिसने न केवल परिवार बल्कि पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है और परीक्षा के दबाव को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

भाजपा नेता ने फांसी लगाकर की खुदकुशी

छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले से बड़ी खबर सामने आई है। यहां भाजपा नेता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के इस कदम से परिजन सदमे में हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच-पड़ताल में जुट गई है।

मिली जानकारी के मुताबिक, नगर पंचायत पलारी के वार्ड क्रमांक 12 के भाजपा पार्षद प्रतिनिधि एवं युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष भोला वर्मा (35 वर्ष) ने श्मशान घाट के स्टोर रूम में टेंट बांधने वाली रस्सी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

11 May 2026 01:02 pm

Published on:

11 May 2026 12:57 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / CAF jawan commits suicide: CAF जवान ने की आत्महत्या, किराए के मकान में फांसी पर लटका मिला शव

बड़ी खबरें

View All

धमतरी

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

नशे के खिलाफ गांव का शंखनाद! शराब बेचने वालों पर 50 हजार का जुर्माना, सूचना देने वाले को 25 हजार इनाम

नशे के खिलाफ गांव का शंखनाद! (फोटो सोर्स- पत्रिका)
धमतरी

Mother’s Day 2026: तानों से नहीं टूटी हिम्मत, ‘स्कूटी दीदी’ ने 35 महिलाओं को सिखाया आत्मनिर्भर बनना, जानें कैसे

‘स्कूटी दीदी’ (फोटो सोर्स- पत्रिका)
धमतरी

Crime News: धमतरी में इंसानियत शर्मसार, युवक ने गाय के साथ किया कुकर्म, वीडियो वायरल होने के बाद गांव में मचा बवाल

युवक ने गाय के साथ किया कुकर्म (फोटो सोर्स- पत्रिका)
धमतरी

Human Trafficking: छत्तीसगढ़ में मानव तस्करी का मामला, कांकेर-धमतरी की 35 युवतियां झारखंड में कैद, 8 सकुशल बरामद

Human Trafficking: छत्तीसगढ़ में मानव तस्करी का मामला, कांकेर-धमतरी की 35 युवतियां झारखंड में कैद, 8 सकुशल बरामद
धमतरी

सिर्फ 1 एकड़ जमीन और सालाना लाखों की कमाई! आखिर क्या है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का यह नया मॉडल?

सालाना लाखों की कमाई (photo source- Patrika)
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.