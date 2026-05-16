Dhamtari News: दिल्ली की एयरहोस्टेज से दुष्कर्म, धमतरी का आरोपी शरद गोयल गिरफ्तार

Dhamtari News: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां दिल्ली पुलिस की टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद से गुजराती कॉलोनी निवासी शरद गोयल को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर एक एयर होस्टेस ने शादी का प्रलोभन देकर यौन उत्पीड़न करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि शरद ने खुद को अविवाहित बताकर उसे अपने जाल में फंसाया और लंबे समय तक उसका दैहिक शोषण किया, जबकि आरोपी पहले से शादीशुदा है।