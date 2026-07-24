“फेल करने की धमकी देती हैं प्राचार्य”… छात्राओं ने स्कूल गेट पर किया प्रदर्शन, Video Viral

प्रदर्शन कर रही छात्राओं का कहना है कि शिकायत करने पर उन्हें कक्षा से बाहर निकालने, प्रायोगिक परीक्षा में कम अंक देने और फेल करने की धमकी दी जाती है। उनका आरोप है कि विद्यालय में ऐसा माहौल बना दिया गया है, जिससे वे लगातार मानसिक दबाव में रह रही हैं। छात्राओं ने यह भी आरोप लगाया कि उनके चरित्र को लेकर अनुचित टिप्पणियां की जाती हैं और कई बार उनके अभिभावकों के लिए भी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है।