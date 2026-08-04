BTech Admission 2026: टॉपर्स की पहली पसंद बना CGIT रायपुर, टॉप-100 में 47 छात्रों ने चुना कॉलेज

BTech Admission 2026: छत्तीसगढ़ के बीटेक प्रवेश 2026 में इस बार छात्रों की पसंद का रुझान बदलता नजर आया है। इंजीनियरिंग प्रवेश के पहले और दूसरे राउंड के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (CGIT) रायपुर राज्य का सबसे पसंदीदा इंजीनियरिंग संस्थान बनकर उभरा है। राज्य की मेरिट सूची के टॉप-100 अभ्यर्थियों में से 47 विद्यार्थियों को इसी संस्थान में सीट आवंटित हुई है। वहीं टॉप-10 रैंकर्स में से 7 छात्रों ने CGIT रायपुर को अपनी पहली पसंद बनाया।