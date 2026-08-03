New Boarding School: छत्तीसगढ़ को मिलेगा पहला इंटरनेशनल सरकारी बोर्डिंग स्कूल, विदेशी छात्रों को भी मिलेगा प्रवेश

इस स्कूल की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि यहां राष्ट्रीय स्तर के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कक्षा 6वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए अत्याधुनिक शिक्षा, छात्रावास, खेल और अन्य आधुनिक सुविधाएं एक ही परिसर में मिलेंगी। भविष्य में यहां विदेशी विद्यार्थियों के प्रवेश की भी संभावना जताई जा रही है। हालांकि, स्कूल किस शिक्षा बोर्ड से संचालित होगा, शिक्षकों की नियुक्ति कैसे होगी और प्रवेश प्रक्रिया कब शुरू होगी, इस पर सरकार को अभी अंतिम निर्णय लेना बाकी है।