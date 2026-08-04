सावधान रायपुर! भगवान दिखाने और मौत का डर दिखाकर सराफा कारीगर से 7 लाख के जेवर उड़ाए

Raipur Crime News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अंधविश्वास के नाम पर ठगी करने वाला गिरोह एक बार फिर सक्रिय हो गया है। इस बार बदमाशों ने सराफा बाजार के एक कारीगर को भगवान के दर्शन कराने और परिवार पर असमय मौत का संकट होने का डर दिखाकर अपने जाल में फंसा लिया। पूजा-अनुष्ठान के नाम पर उन्होंने करीब 7 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवर अपने कब्जे में ले लिए और मौके से फरार हो गए। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच करते हुए आरोपियों की तलाश में जुटी है।