सावन से पहले झमाझम बारिश की झड़ी, राजनांदगांव में दो दिन और भारी बारिश के आसार, 24 घंटे में 196.2 मिमी वर्षा दर्ज

लगातार बारिश के कारण जिला अस्पताल परिसर, तहसील कार्यालय, पुराने एसपी कार्यालय, बसंतपुर, चिखली सहित शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया। जल निकासी व्यवस्था कमजोर होने से कई कॉलोनियों और निचले इलाकों में लोगों को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ा। कुछ पॉश कॉलोनियां भी जलभराव से अछूती नहीं रहीं। मोहारा बाइपास पर तेज बारिश और हवा के दौरान एक बिजली पोल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे केबल जल गए। हालांकि बड़ा हादसा टल गया, लेकिन कुछ समय के लिए शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रही।