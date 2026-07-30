छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का कहर! नाले में डूबे बुजुर्ग, कई डायवर्जन पुल बहे, CM ने दिए अलर्ट के निर्देश

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सुबह थनवार राम नाले में नहा रहे थे, तभी अचानक पानी का बहाव बेहद तेज हो गया। उन्होंने खुद को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन पानी के प्रचंड वेग के आगे बेबस हो गए। घटना की खबर मिलते ही परिजन और ग्रामीण उनकी तलाश में जुटे। कुछ घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद उनका शव हादसे वाली जगह से करीब 5 किलोमीटर दूर खुटेरी गांव के पास नाले के उथले हिस्से में मिला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया है। इस दुखद घटना से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है।