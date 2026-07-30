मेडिकल कॉलेजों में 1200 से ज्यादा पद खाली, अब 68 साल तक सेवाएं देंगे डॉक्टर, छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला!

प्रदेश में फिलहाल 15 सरकारी मेडिकल कॉलेज संचालित हैं, लेकिन सभी जगह फैकल्टी का गंभीर संकट है। स्थिति यह है कि अगले साल यानी 2027 में दो प्रमुख डीन डॉ. केके सहारे और डॉ. तृप्ति नागरिया सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इसके अलावा अगले तीन वर्षों में 60 से ज्यादा वरिष्ठ डॉक्टरों की सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। यदि रिटायरमेंट की उम्र तीन साल बढ़ा दी जाती है, तो इन अनुभवी डॉक्टरों की सेवाएं वर्ष 2030 तक मिल सकेंगी, जिससे कॉलेजों में प्रशासनिक और शैक्षणिक व्यवस्था चरमराने से बच जाएगी।