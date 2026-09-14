Monsoon Rainfall: 100 में से 75 जलाशय लबालब! महासमुंद में 16 सितंबर तक फिर भारी बारिश की चेतावनी, किसानों को बड़ी राहत

कोडार बांध में इस समय 32 फीट और केशवा जलाशय में 36 फीट पानी दर्ज किया गया है। दोनों जलस्रोत पूरी तरह भर चुके हैं। लंबे अंतराल के बाद इन जलाशयों के इस स्तर तक पहुंचने से सिंचाई व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। जल संसाधन विभाग के ईई एके खरे के अनुसार, जिले के लगभग 75 लघु जलाशय भर चुके हैं। बड़े बांधों के साथ लघु जलाशयों में भी इस साल जलस्तर अच्छा है। सितंबर की बारिश के बाद स्थिति और बेहतर होने की संभावना है। जलाशयों में जमा पानी का उपयोग केवल खेती तक सीमित नहीं रहता। गर्मी के मौसम में गांवों के तालाबों में पानी पहुंचाने के लिए भी जलाशयों से जलापूर्ति की जाती है।