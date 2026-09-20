Chhattisgarh Job Fair: महासमुंद में नौकरी का मौका, 24 सितंबर को 230 पदों पर होगी भर्ती, इतनी मिलेगी सैलरी

Job Fair: महासमुंद जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार पाने का एक महत्वपूर्ण अवसर सामने आया है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, महासमुंद द्वारा 24 सितंबर 2026 को जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों द्वारा कुल 230 अलग-अलग पदों पर भर्ती की जाएगी। रोजगार मेले में शामिल होकर योग्य अभ्यर्थी सीधे भर्ती प्रक्रिया और साक्षात्कार में हिस्सा ले सकेंगे। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र के अनुसार रोजगार मेला 24 सितंबर 2026 को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन लाईवलीहुड कॉलेज के द्वितीय तल, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ग्राम बरोडाबाजार, महासमुंद में किया जाएगा।