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Chhattisgarh Job Fair: महासमुंद में नौकरी का मौका, 24 सितंबर को 230 पदों पर होगी भर्ती, इतनी मिलेगी सैलरी

Job Vacancy: रोजगार मेले में शामिल होने के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को अवसर दिया गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार 10वीं, 12वीं, बीएससी एग्रीकल्चर, स्नातक एवं आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थी संबंधित पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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महासमुंद

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Love Sonkar

Sep 20, 2026

Chhattisgarh Job Fair

रोजगार की तलाश (photo patrika)

Job Fair: महासमुंद जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार पाने का एक महत्वपूर्ण अवसर सामने आया है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, महासमुंद द्वारा 24 सितंबर 2026 को जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों द्वारा कुल 230 अलग-अलग पदों पर भर्ती की जाएगी। रोजगार मेले में शामिल होकर योग्य अभ्यर्थी सीधे भर्ती प्रक्रिया और साक्षात्कार में हिस्सा ले सकेंगे। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र के अनुसार रोजगार मेला 24 सितंबर 2026 को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन लाईवलीहुड कॉलेज के द्वितीय तल, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ग्राम बरोडाबाजार, महासमुंद में किया जाएगा।

पांच कंपनियां करेंगी विभिन्न पदों पर भर्ती

उपसंचालक रोजगार डॉ. शशिकला अतुलकर ने बताया कि रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की पांच कंपनियां अभ्यर्थियों की भर्ती करेंगी। इनमें स्वतंत्रा माइक्रोफिन प्राइवेट लिमिटेड, पुष्कल एग्रोटेक लिमिटेड, अलर्ट एसजीएस प्राइवेट लिमिटेड, रजत इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड एवं श्रमिन टैलेंट प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। इन कंपनियों द्वारा अलग-अलग पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। विभाग के अनुसार कुल 230 रिक्त पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। अलग-अलग कंपनियों और पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य पात्रता मानदंड अलग हो सकते हैं।

10वीं से स्नातक और आईटीआई अभ्यर्थियों को मौका

रोजगार मेले में शामिल होने के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को अवसर दिया गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार 10वीं, 12वीं, बीएससी एग्रीकल्चर, स्नातक एवं आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थी संबंधित पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इससे जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी के अवसर मिल सकेंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी शैक्षणिक योग्यता और संबंधित पद की पात्रता की जानकारी पहले से जांच लें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ रोजगार मेले में पहुंचे।

इन दस्तावेजों के साथ पहुंचना होगा

रोजगार मेले में शामिल होने के इच्छुक एवं योग्य आवेदकों को निर्धारित तिथि, समय और स्थल पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा। अभ्यर्थियों को अपने साथ शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्र एवं दस्तावेज, रोजगार पंजीयन, आधार कार्ड, बायोडाटा की छायाप्रति और पासपोर्ट

साइज फोटो लेकर पहुंचना होगा

दस्तावेजों की उपलब्धता और सही जानकारी भर्ती प्रक्रिया के दौरान महत्वपूर्ण होगी। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रति और छायाप्रति साथ रखें।

ऑनलाइन आवेदन करना जरूरी

रोजगार मेले में आयोजित होने वाली साक्षात्कार प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ रोजगार एप/वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक होगा। केवल स्थल पर पहुंचना पर्याप्त नहीं होगा, इसलिए इच्छुक अभ्यर्थियों को समय रहते ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। विभाग द्वारा बताया गया है कि विभिन्न कंपनियों में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या, पदवार आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, वेतनमान और कार्यस्थल अलग-अलग हो सकते हैं। अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले संबंधित पद की विस्तृत जानकारी हासिल करने की सलाह दी गई है।

रोजगार कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं जानकारी

रोजगार मेले में शामिल होने वाले अभ्यर्थी रिक्त पदों से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय, महासमुंद से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ रोजगार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट erojgar.cg.gov.in पर भी रोजगार मेले और उपलब्ध रिक्तियों से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। विभाग ने योग्य और इच्छुक अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय पर रोजगार मेले के स्थल पर पहुंचें और भर्ती प्रक्रिया में शामिल हों। 24 सितंबर को आयोजित होने वाला यह रोजगार मेला जिले के युवाओं के लिए निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तलाशने का एक सीधा माध्यम होगा।

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Updated on:

20 Sept 2026 01:08 pm

Published on:

20 Sept 2026 01:08 pm

Hindi News / newsupdate / Chhattisgarh Job Fair: महासमुंद में नौकरी का मौका, 24 सितंबर को 230 पदों पर होगी भर्ती, इतनी मिलेगी सैलरी

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