Liquor Death Case: महुआ शराब पीने के बाद दो लोगों की मौत, रायपुर ले जाते समय तोड़ा दम

दो लोगों की एक साथ तबीयत बिगड़ने और मौत के बाद शराब की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अभी तक पुलिस की ओर से यह पुष्टि नहीं की गई है कि मौत जहरीली शराब के कारण हुई है। मामले में शराब के नमूने और अन्य जब्त सामग्री की जांच महत्वपूर्ण होगी। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि शराब में किसी जहरीले या हानिकारक पदार्थ की मौजूदगी थी या मौत की कोई अन्य वजह रही।