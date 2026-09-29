चुनाव प्रक्रिया पर सवाल को लेकर BJP का कांग्रेस पर पलटवार, सत्यलता मिरी ने लगाए भ्रम फैलाने के आरोप

Chhattisgarh Politics: भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रक्रिया और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर कांग्रेस तथा विपक्षी गठबंधन की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर पलटवार किया है। भाजपा की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में जिला पंचायत अध्यक्ष सत्यलता मिरी ने कांग्रेस पर चुनाव प्रक्रिया को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से जारी संयुक्त बयान के बाद कांग्रेस और विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोपों की स्थिति जनता के सामने स्पष्ट हो गई है। प्रेस वार्ता के दौरान सत्यलता मिरी ने कहा कि चुनाव जैसी संवैधानिक प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दलों की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। भाजपा का कहना है कि चुनाव आयोग के संयुक्त बयान में सामने रखी गई जानकारी के बाद इन आरोपों की वास्तविकता को समझा जा सकता है।