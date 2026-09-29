चुनाव प्रक्रिया पर सवाल को लेकर BJP का कांग्रेस पर पलटवार, सत्यलता मिरी ने लगाए भ्रम फैलाने के आरोप

चुनाव आयोग के बयान के बाद BJP ने कांग्रेस पर साधा निशाना (Photo Source- Patrika)
Chhattisgarh Politics: भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रक्रिया और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर कांग्रेस तथा विपक्षी गठबंधन की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर पलटवार किया है। भाजपा की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में जिला पंचायत अध्यक्ष सत्यलता मिरी ने कांग्रेस पर चुनाव प्रक्रिया को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से जारी संयुक्त बयान के बाद कांग्रेस और विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोपों की स्थिति जनता के सामने स्पष्ट हो गई है। प्रेस वार्ता के दौरान सत्यलता मिरी ने कहा कि चुनाव जैसी संवैधानिक प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दलों की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। भाजपा का कहना है कि चुनाव आयोग के संयुक्त बयान में सामने रखी गई जानकारी के बाद इन आरोपों की वास्तविकता को समझा जा सकता है।
भाजपा नेताओं के मुताबिक, कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन की ओर से चुनाव प्रक्रिया तथा संवैधानिक संस्थाओं को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। पार्टी ने इन आरोपों को लेकर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि चुनाव से जुड़ी प्रक्रिया निर्धारित संवैधानिक व्यवस्था के तहत संचालित होती है। सत्यलता मिरी ने कहा कि चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थानों की कार्यप्रणाली को लेकर लगाए जाने वाले आरोपों को तथ्यों के आधार पर देखा जाना चाहिए। उन्होंने चुनाव आयोग के संयुक्त बयान का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे चुनाव प्रक्रिया को लेकर उठाए जा रहे कई सवालों की स्थिति स्पष्ट हुई है।
प्रेस वार्ता में संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका का मुद्दा भी सामने आया। भाजपा की ओर से कहा गया कि चुनाव आयोग सहित संवैधानिक संस्थाओं को लेकर राजनीतिक बयानबाजी के बजाय उपलब्ध तथ्यों और आधिकारिक जानकारी के आधार पर चर्चा होनी चाहिए। सत्यलता मिरी ने कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन की ओर से लगाए गए आरोपों पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर जनता के बीच किसी तरह का भ्रम नहीं रहना चाहिए। उनके अनुसार, चुनाव आयोग की ओर से सामने रखी गई जानकारी को भी सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।
भाजपा ने अपनी प्रेस वार्ता में चुनाव आयोग के संयुक्त बयान को अपने पक्ष के प्रमुख आधार के रूप में रखा। पार्टी का कहना है कि आयोग की ओर से स्थिति स्पष्ट किए जाने के बाद चुनाव प्रक्रिया को लेकर लगाए जा रहे आरोपों की वास्तविकता सामने आ गई है। सत्यलता मिरी ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता महत्वपूर्ण है। ऐसे में चुनाव से संबंधित किसी भी सवाल या आरोप पर आधिकारिक जानकारी के आधार पर बात होनी चाहिए।
चुनाव प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानबाजी के बीच यह मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक चर्चा में आ गया है। कांग्रेस की ओर से चुनाव प्रक्रिया और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर भाजपा ने अपना पक्ष सामने रखा है। भाजपा की प्रेस वार्ता में सत्यलता मिरी ने कांग्रेस के आरोपों को लेकर पार्टी की स्थिति स्पष्ट की और चुनाव आयोग के संयुक्त बयान का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद जनता को पूरे मामले को तथ्यों के आधार पर देखना चाहिए।
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