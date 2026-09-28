Mission-2028 की तैयारी के बीच BJP-कांग्रेस में वार-पलटवार, रायपुर में गरमाई सियासत

BJP Congress Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में मिशन-2028 को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने के बीच रविवार को भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग देखने को मिली। रायपुर में दोनों दलों के नेताओं ने अलग-अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग, SIR, आदिवासी हित, जंगल और खनन समेत कई मुद्दों पर एक-दूसरे पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राहुल गांधी और कांग्रेस के चुनाव आयोग से जुड़े आरोपों पर सवाल उठाए, जबकि कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत ने राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए।