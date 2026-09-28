पूर्व मेयर का भतीजा 20 मिनट में जेल से छूटा, 25 करोड़ की फिरौती नहीं देने पर कांग्रेस नेता को दी थी जान से मारने की धमकी

इससे पहले भी शोएब विवादों में रहा। बिना मास्क लगाए घूम रहे एजाज ढेबर के भतीजे को पुलिस ने रोका तो जमकर विवाद शुरू हो गया। इसक वीडियो भी सामने आया था। 5 साल पहले कोरोना के समय जय स्तंभ चौक पुलिस चेकिंग प्वाइंट पर मास्क नहीं पहने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। जांच के दौरान शोएब बिना मास्क के पकड़ाया। इसी बात को लेकर जमकर विवाद हो गया। इस दौरान बहस का वीडियो सोशल मीडिया में आग की तरह फैल गया। जिस पर लोगों ने इस मामले में खूब प्रतिक्रिया आई। जिसके बाद नगर निगम ने महापौर के भतीजे का चालान काटकर नियमों का पालन करावाया।