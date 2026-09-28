Data Story: मुनगा के पौधे को घर-घर पहुंचाने में सीएम साय का गृहजिला अव्वल

Data Story: कुपोषण और एनीमिया को खत्म करने के लिए छत्तीसगढ़ में ‘हर घर मुनगा-घर घर मुनगा’ अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 12 सितंबर को इस अभियान की शुरुआत की। यह संयोग ही है कि इस अभियान के तहत मुनगा के पौधे को घर-घर पहुंचाने में सीएम साय का गृहजिला जशपुर अव्वल है। जशपुर जिले में अबतक मुनगा के 1 लाख 62 हजार 271 पौधों का वितरण किया जा चुका है। वहीं, डिप्टी सीएम अरुण साव के गृहजिले में मुंगेली में 6 हजार 518 पौधे और डिप्टी सीएम विजय शर्मा के गृहजिले कबीरधाम में 75 हजार 776 पौधे वितरित किए जा चुके हैं।