Data Story: मुनगा के पौधे को घर-घर पहुंचाने में सीएम साय का गृहजिला अव्वल

Data Story: कुपोषण और एनीमिया को खत्म करने के लिए छत्तीसगढ़ में ‘हर घर मुनगा-घर घर मुनगा’ अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 12 सितंबर को इस अभियान की शुरुआत की। यह संयोग ही है कि इस अभियान के तहत मुनगा के पौधे को घर-घर पहुंचाने में सीएम साय का गृहजिला जशपुर अव्वल है। जशपुर जिले में अबतक मुनगा के 1 लाख 62 हजार 271 पौधों का वितरण किया जा चुका है। वहीं, डिप्टी सीएम अरुण साव के गृहजिले में मुंगेली में 6 हजार 518 पौधे और डिप्टी सीएम विजय शर्मा के गृहजिले कबीरधाम में 75 हजार 776 पौधे वितरित किए जा चुके हैं।
प्रदेशभर में विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों एवं जनमानस के घरों के लिए व्यापक तौर पर मुनगे के पौधे का वितरण किया गया है। संभागवार मुनगा पौधे का किया गया वितरण इस प्रकार है-
बस्तर संभाग-
बस्तर जिला- 25,244
कांकेर- 43,071
दंतेवाड़ा- 7,056
नारायणपुर- 21,224
बीजापुर- 15,699
सुकमा- 4,835
कोंडागांव- 31,983
सरगुजा संभाग-
सरगुजा जिला- 43,754
कोरिया- 19,022
मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर- 11,939
सूरजपुर- 64,599
बलरामपुर- 27,107
जशपुर- 1,62,271
रायपुर संभाग-
रायपुर जिला- 23,948
महासमुंद- 6,420
धमतरी- 48,833
बलौदाबाजार- 28,398
गरियाबंद- 10,527
दुर्ग संभाग-
दुर्ग जिला- 42,474
राजनांदगांव- 3,480
मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी- 21,991
खैरागढ़-छुईखदान-गंडई- 39,222
कबीरधाम- 75,776
बेमेतरा- 19,575
बालोद- 50,933
बिलासपुर संभाग-
बिलासपुर जिला- 14,965
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही- 43,007
जांजगीर-चांपा- 57,653
सक्ती- 6,425
कोरबा- 1,01,002
रायगढ़- 41,776
सारंगढ़-बिलाईगढ़- 9,824
मुंगेली- 6,518
पोषक तत्वों से भरपूर
मुनगा या सहजन या मोरिंगाछत्तीसगढ़ में स्थानीय स्तर पर सहज उपलब्ध है। पोषक तत्वों से भरपूर मुनगा स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन ए, सी, कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन जैसे पोषक तत्व के साथ ही औषधीय गुणों से युक्त है। मुनगा को अपने भोजन में पौष्टिक आहार के रूप में शामिल करने की पहल बेहतरीन है।
पीएम मोदी ने भी की तारीफ
कुपोषण के खिलाफ छत्तीसगढ़ की यह पहल अब राष्ट्रीय मंच तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात में छत्तीसगढ़ के ‘हर घर मुनगा-घर घर मुनगा’ अभियान का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने पोषण की चुनौती से निपटने के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों और जनभागीदारी को जोड़ने वाली इस पहल की सराहना की।
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