27 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

Data Story: मुनगा के पौधे को घर-घर पहुंचाने में सीएम साय का गृहजिला अव्वल

Chhattisgarh: कुपोषण और एनीमिया को खत्म करने सरकार बांट रही मुनगा पौधे। पीएम नरेंद्र मोदी ने हर घर मुनगा-घर घर मुनगा अभियान की सराहना की है।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Sep 28, 2026

Data Story

Data Story: कुपोषण और एनीमिया को खत्म करने के लिए छत्तीसगढ़ में ‘हर घर मुनगा-घर घर मुनगा’ अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 12 सितंबर को इस अभियान की शुरुआत की। यह संयोग ही है कि इस अभियान के तहत मुनगा के पौधे को घर-घर पहुंचाने में सीएम साय का गृहजिला जशपुर अव्वल है। जशपुर जिले में अबतक मुनगा के 1 लाख 62 हजार 271 पौधों का वितरण किया जा चुका है। वहीं, डिप्टी सीएम अरुण साव के गृहजिले में मुंगेली में 6 हजार 518 पौधे और डिप्टी सीएम विजय शर्मा के गृहजिले कबीरधाम में 75 हजार 776 पौधे वितरित किए जा चुके हैं।

प्रदेशभर में विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों एवं जनमानस के घरों के लिए व्यापक तौर पर मुनगे के पौधे का वितरण किया गया है। संभागवार मुनगा पौधे का किया गया वितरण ​इस प्रकार है-

बस्तर संभाग-

बस्तर जिला- 25,244

कांकेर- 43,071

दंतेवाड़ा- 7,056

नारायणपुर- 21,224

बीजापुर- 15,699

सुकमा- 4,835

कोंडागांव- 31,983

सरगुजा संभाग-

सरगुजा जिला- 43,754

कोरिया- 19,022

मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर- 11,939

सूरजपुर- 64,599

बलरामपुर- 27,107

जशपुर- 1,62,271

रायपुर संभाग-

रायपुर जिला- 23,948

महासमुंद- 6,420

धमतरी- 48,833

बलौदाबाजार- 28,398

गरियाबंद- 10,527

दुर्ग संभाग-

दुर्ग जिला- 42,474

राजनांदगांव- 3,480

मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी- 21,991

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई- 39,222

कबीरधाम- 75,776

बेमेतरा- 19,575

बालोद- 50,933

बिलासपुर संभाग-

बिलासपुर जिला- 14,965

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही- 43,007

जांजगीर-चांपा- 57,653

सक्ती- 6,425

कोरबा- 1,01,002

रायगढ़- 41,776

सारंगढ़-बिलाईगढ़- 9,824

मुंगेली- 6,518

पोषक तत्वों से भरपूर

मुनगा या सहजन या मोरिंगाछत्तीसगढ़ में स्थानीय स्तर पर सहज उपलब्ध है। पोषक तत्वों से भरपूर मुनगा स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन ए, सी, कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन जैसे पोषक तत्व के साथ ही औषधीय गुणों से युक्त है। मुनगा को अपने भोजन में पौष्टिक आहार के रूप में शामिल करने की पहल बेहतरीन है।

पीएम मोदी ने भी की तारीफ

कुपोषण के खिलाफ छत्तीसगढ़ की यह पहल अब राष्ट्रीय मंच तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात में छत्तीसगढ़ के ‘हर घर मुनगा-घर घर मुनगा’ अभियान का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने पोषण की चुनौती से निपटने के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों और जनभागीदारी को जोड़ने वाली इस पहल की सराहना की।

Vande Mataram: रायपुर सहित 25000 से ज्यादा जगहों पर एकसाथ गाया गया वंदे मातरम्

ये भी पढ़ें
Raipur News
#में अब तक
Data Story

Data Story: मुनगा के पौधे को घर-घर पहुंचाने में सीएम साय का गृहजिला अव्वल

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

CM Vishnu Deo Sai

PM नरेन्द्र मोदी

PM Narendra Modi

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

28 Sept 2026 03:40 am

Published on:

28 Sept 2026 03:40 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Data Story: मुनगा के पौधे को घर-घर पहुंचाने में सीएम साय का गृहजिला अव्वल

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

‘हर घर मुनगा-घर-घर मुनगा’ अभियान की PM मोदी ने की तारीफ, लामकन्हार को 85 लाख की सौगात, जानें CM साय ने क्या कहा?

Chhattisgarh News
रायपुर

Ganesh Visarjan Raipur: शारदा चौक से महादेव घाट तक गणेश झांकी, रास्ते में कई जगह नो एंट्री, देखें पूरा रूट

Ganesh Visarjan Raipur
रायपुर

शोएब ढेबर प्रोफाइल केस: ‘चाचा महापौर हैं’ वाले विवाद से धमकी केस तक, जानिए अब तक किन मामलों में आया नाम

Shoaib Dhebar Profile
रायपुर

Ration Supply Crisis: रायपुर में राशन भंडारण का संकट! दुकानदारों को आधी सप्लाई, नान अधिकारी बदले

Ration Supply Crisis
रायपुर

छत्तीसगढ़ के मीटर रीडरों को झटका, मानदेय में फिर कटौती, अब मिलेंगे सिर्फ 7 रुपए

Meter Reader Honorarium
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.