Chhattisgarh: सीएम साय बोले- राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रही

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस देश की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने और संवैधानिक ढांचे को कमजोर करने की जानबूझकर साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा जारी संयुक्त प्रेस नोट ने सच और झूठ का फर्क बता दिया है। एक बार फिर यह साबित हो गया है कि कांग्रेस सिर्फ झूठ, सनसनी और भ्रम फैलाने में लगी है, और देश के सामने उसका झूठ एक बार फिर बेनकाब हो गया है।