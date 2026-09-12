2010 में अधूरा रह गया था सपना, अब छत्तीसगढ़ करेगा 40वें नेशनल गेम्स की मेजबानी

40th National Games: छत्तीसगढ़ में पहली बार नेशनल गेम्स के आयोजन का रास्ता साफ होने के बाद राज्य सरकार ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश को 40वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का मौका मिला है। लंबे समय से राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की कोशिश कर रहे छत्तीसगढ़ के लिए यह बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में शनिवार को छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की बैठक हुई, जिसमें आयोजन की तैयारियों को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए।