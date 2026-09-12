कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन में छत्तीसगढ़ की दावेदारी, कोको पाढ़ी समेत 3 नेताओं का दिल्ली में इंटरव्यू

Congress Leaders Interview: छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संगठन में इन दिनों राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी को लेकर हलचल तेज है। प्रदेश कांग्रेस के तीन प्रमुख नेताओं को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) में राष्ट्रीय सचिव पद के लिए इंटरव्यू के लिए दिल्ली बुलाया गया है। इनमें कोको पाढ़ी, नरेश ठाकुर और दीपक मिश्रा के नाम शामिल हैं। तीनों नेताओं का राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से इंटरव्यू लिया जा रहा है। इसके बाद अब कांग्रेस के भीतर चर्चा तेज हो गई है कि राष्ट्रीय संगठन में छत्तीसगढ़ से किस नेता को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है।