Raipur News: पेट दर्द से अचानक बेहोश हुई बच्ची, शरीर पर कोई निशान नहीं, जांच में सामने आया खौफनाक राज

अस्पताल के डायरेक्टर व वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. सचिन पिटलावर तथा पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट डॉ. स्वास्ति केशरी के नेतृत्व में डॉ. ओनम, डॉ. कशीफा, डॉ. मयंक और डॉ. अर्घदीप की टीम ने जांच शुरू की। बच्ची के शरीर पर किसी चोट या सांप के काटने का कोई बाहरी निशान नहीं था। इसके बावजूद अचानक उठा पेट दर्द, फेफड़ों की घटती सक्रियता और मांसपेशियों का सुन्न पड़ना न्यूरोटॉक्सिक सांप (विशेषकर करैत) के विष की ओर इशारा कर रहे थे। ब्रेन इन्फेक्शन और फूड पॉइजनिंग जैसी अन्य संभावनाओं की तुरंत जांच कर उन्हें खारिज किया गया। डॉक्टरों ने जोखिम लेते हुए तत्काल 'एंटी स्नेक वेनम' (एएसवी) थेरेपी शुरू कर दी।