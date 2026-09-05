Balod News: कैंसर को हराने वाली शिक्षिका अब सिखा रहीं जिंदगी का पाठ, भांजियों ने भी दिया कमर तक लम्बे बालों का दान

वे एक शिक्षिका के साथ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हैं। जिला रेडक्रॉस प्रबंधन समिति की सक्रिय सदस्य के रूप में वे जिले के कोने-कोने में कैंसर जागरूकता की अलख जगा रही हैं। स्कूल-कॉलेज की छात्राओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मितानिनों, महिला स्व-सहायता समूहों और मोहल्ला बैठकों में जाकर वे कैंसर के लक्षण, समय पर जांच और इलाज के बारे में बताती हैं। साइकिल रैली निकालकर लोगों को जागरूक करती हैं। अब तक 50 से 52 से अधिक महिलाओं की व्यक्तिगत रूप से काउंसलिंग कर चुकी हैं, उनके घर जाकर उनका मनोबल बढ़ाया है और उन्हें बताया है कि कैंसर का मतलब मौत नहीं है।