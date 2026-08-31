31 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बालोद

बालोद में हैरान कर देने वाला मामला, 5 साल के बच्चे ने निगल लिया LED लाइट

Child news: बालोद में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। 5 साल के बच्चे ने खेलते-खेलते बैटरी वाली LED लाइट निगल ली। धमतरी में एंडोस्कोपी से डॉक्टरों ने लाइट निकाली।
2 min read
Google source verification

बालोद

image

Love Sonkar

Aug 31, 2026

Balod NEws

एंडोस्कोपी से डॉक्टरों ने बच्चे के पेट से निकाला LED लाइट (Photo Patrika)

Balod child news: बालोद जिले के गुरुर निवासी 5 वर्षीय बच्चे ने खेलते-खेलते बैटरी से चलने वाली छोटी LED लाइट निगल ली। लाइट बच्चे के पेट में जाकर फंस गई। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों की टीम ने एंडोस्कोपी के जरिए LED लाइट को बाहर निकालकर बच्चे को गंभीर खतरे से बचा लिया।

खेलते-खेलते निगल ली LED लाइट

जानकारी के अनुसार, रविवार सुबह करीब 10 बजे 5 वर्षीय गर्वित साहू अपने घर में खेल रहा था। इसी दौरान उसने खेल-खेल में बैटरी से चलने वाली छोटी LED लाइट मुंह में डाल ली और उसे निगल गया। शुरुआत में परिजनों को इस घटना की जानकारी नहीं हो सकी। कुछ समय बाद जब बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी तो परिवार के लोग घबरा गए। उन्होंने बच्चे को तत्काल बालोद के एक निजी अस्पताल पहुंचाया। निजी अस्पताल में प्राथमिक जांच के बाद डॉक्टरों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बच्चे को आगे के उपचार के लिए धमतरी रेफर कर दिया।

जांच में पेट में फंसी मिली LED लाइट

परिजन बच्चे को लेकर धमतरी अस्पताल पहुंचे। यहां डॉक्टरों की टीम ने तत्काल बच्चे की जांच शुरू की। जांच के दौरान पता चला कि बैटरी वाली छोटी LED लाइट बच्चे के पेट में फंसी हुई है। वस्तु के शरीर के अंदर होने और बैटरी के कारण संभावित खतरे को देखते हुए डॉक्टरों ने बिना समय गंवाए इसे निकालने का फैसला किया। डॉक्टरों ने एंडोस्कोपिक प्रक्रिया के जरिए LED लाइट निकालने की तैयारी की।

बिना बड़े ऑपरेशन के निकाली वस्तु

डॉक्टरों की टीम ने सफलतापूर्वक एंडोस्कोपी की मदद से बच्चे के पेट में फंसी LED लाइट को बाहर निकाल लिया। इस प्रक्रिया में बड़े ऑपरेशन या चीरा लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। समय पर अस्पताल पहुंचने और तत्काल उपचार मिलने से बच्चे को गंभीर नुकसान से बचा लिया गया। प्रक्रिया सफल होने के बाद गर्वित की हालत सामान्य बताई गई। उपचार के बाद बच्चे को अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया।

बैटरी लंबे समय तक फंसी रहती तो बढ़ सकता था खतरा

डॉक्टरों के मुताबिक, बैटरी जैसी वस्तु का शरीर के अंदर लंबे समय तक फंसा रहना बेहद खतरनाक हो सकता है। बैटरी से रसायन लीक होने की स्थिति में शरीर के अंदरूनी हिस्सों को नुकसान पहुंच सकता है। इससे पेट और आंतों में जलन, घाव और अन्य गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं। कुछ परिस्थितियों में ऐसी वस्तुओं के कारण जान का खतरा भी पैदा हो सकता है। इसलिए यदि बच्चा बैटरी या कोई अन्य छोटी वस्तु निगल ले तो इसे सामान्य मानकर इंतजार करना खतरनाक हो सकता है। गर्वित के मामले में परिजनों ने उसकी हालत बिगड़ने के बाद तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जिसके चलते डॉक्टर समय रहते आवश्यक प्रक्रिया कर सके।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

31 Aug 2026 07:50 pm

Published on:

31 Aug 2026 07:48 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / बालोद में हैरान कर देने वाला मामला, 5 साल के बच्चे ने निगल लिया LED लाइट

बड़ी खबरें

View All

बालोद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Onion and Sugar Prices: छत्तीसगढ़ में आग की तरह बढ़ रही है महंगाई, प्याज 60 और शक्कर 70 के पार, बिगड़ा रसोई का बजट

Prices of Onions and Sugar
बालोद

102 करोड़ की सौगात, महतारी वंदन की 31वीं किस्त जारी

मुख्यमंत्री मंगलवार 25 अगस्त को डौंडीलोहारा के लाल रघुवीर सिंह मिनी स्टेडियम पहुंचे, जहां पर 102 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का भूमिपूजन व लोकार्पण किया। साथ महिलाओं के खाते में 631 करोड़ रुपए महतारी वंदन योजना की राशि ट्रांसफर की।
समाचार

ड्रोन ने बदली बालोद के चित्ररेखा की जिंदगी! स्कूटी खरीदी, घर बनाया, अब बेटी की पढ़ाई का सपना कर रहीं पूरा

Balod Drone Didi
Patrika Special News

एनएच-30 पर ट्रक चालकों से वसूली का आरोप, कलेक्टर से शिकायत

नेशनल हाइवे पर तैनात आरटीओ उड़नदस्ता की टीम पर ट्रक चालकों ने अवैध वसूली का आरोप लगा रहे हैं। मामला ग्राम मुंजालगोंदी का है। ट्रक चालकों का आरोप है कालर पकड़कर ट्रक चालक को नीचे उतारकर एंट्री के नाम पर पैसा मांगा गया। इस मामले में चालकों ने कलेक्टर से शिकायत की है।
Exclusive

CG Crime News: 10.79 लाख के अनाज की हेराफेरी, 25 किसानों को लगाया चूना, दो आरोपी भेजे गए जेल

CG Crime News
बालोद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.