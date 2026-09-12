CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट, अगले 48 घंटे के लिए ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में प्रशासन और स्थानीय स्तर पर भी मौसम की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। लोगों से अपील की गई है कि तेज बारिश के दौरान अनावश्यक रूप से नदी, नाले या जलभराव वाले क्षेत्रों में जाने से बचें। फिलहाल प्रदेश में बारिश का यह दौर अगले दो दिनों तक जारी रहने की संभावना है। इसके बाद बारिश की स्थिति में बदलाव हो सकता है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले 48 घंटे छत्तीसगढ़ के लिए बारिश के लिहाज से अहम रहने वाले हैं।