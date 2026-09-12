CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट, अगले 48 घंटे के लिए ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट (Photo Patrika Create)
Weather News: @पीलूराम साहू। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मानसून सक्रिय होने से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी से अतिभारी बारिश की संभावना जताई है। इसे देखते हुए विभाग ने आगामी 24 घंटों के लिए 8 जिलों में तथा अगले 48 घंटों के लिए 5 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, इस दौरान कई स्थानों पर तेज बारिश के साथ कुछ इलाकों में भारी वर्षा हो सकती है।
बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। बेलरगांव में 12 सेंटीमीटर, नगरी में 11 सेंटीमीटर और गरियाबंद में 8 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं राजधानी रायपुर में भी बीती रात बारिश का दौर देखने को मिला और यहां करीब 34 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट आई है और मौसम सुहावना हुआ है। हालांकि लगातार बारिश वाले क्षेत्रों में निचले इलाकों में पानी भरने तथा नदी-नालों के जलस्तर बढ़ने की स्थिति बन सकती है।
मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। विशेष रूप से दक्षिणी जिलों में भारी बारिश का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने संभावित स्थिति को देखते हुए संबंधित जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में नदी-नालों के उफान पर आने, निचले इलाकों में जलभराव और आवागमन प्रभावित होने की स्थिति बन सकती है। ऐसे में लोगों को मौसम की स्थिति पर नजर रखने और प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है।
प्रदेश में इस मानसून सीजन में अब तक 956.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। यह सामान्य बारिश के आंकड़े 1022.1 मिलीमीटर की तुलना में करीब 6 प्रतिशत कम है। यानी पूरे मानसून सीजन में अब तक प्रदेश में सामान्य से कम बारिश हुई है। हालांकि, पिछले कुछ दिनों से बारिश की गतिविधियों में तेजी आई है। मौसम विभाग की ओर से अगले दो दिनों में भी अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसे में बारिश के आंकड़े में और सुधार आने की उम्मीद है।
मानसून सीजन में सामान्य से कम बारिश के कारण प्रदेश के कई जलाशयों और जलस्रोतों में अपेक्षित जलभराव नहीं हो पाया था। अब लगातार बारिश होने से नदी-नालों और जलाशयों के जलस्तर में सुधार की उम्मीद है। खासकर मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में होने वाली बारिश से स्थानीय जलस्रोतों को फायदा मिल सकता है। कृषि क्षेत्र के लिए भी यह बारिश महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि अत्यधिक बारिश होने पर खेतों में जलभराव की स्थिति फसलों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। इसलिए किसानों को मौसम की स्थिति को देखते हुए आवश्यक सावधानी बरतने की जरूरत है।
मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में प्रशासन और स्थानीय स्तर पर भी मौसम की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। लोगों से अपील की गई है कि तेज बारिश के दौरान अनावश्यक रूप से नदी, नाले या जलभराव वाले क्षेत्रों में जाने से बचें। फिलहाल प्रदेश में बारिश का यह दौर अगले दो दिनों तक जारी रहने की संभावना है। इसके बाद बारिश की स्थिति में बदलाव हो सकता है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले 48 घंटे छत्तीसगढ़ के लिए बारिश के लिहाज से अहम रहने वाले हैं।
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