Chhattisgarh Women U-19 Cricket: अंबिकापुर के मृगांक साहू बने छत्तीसगढ़ वीमेंस अंडर-19 क्रिकेट टीम के हेड कोच, सरगुजा में खुशी की लहर

अंबिकापुर। सरगुजा क्रिकेट संघ के कोच मृगांक साहू को छत्तीसगढ़ वीमेंस अंडर-19 टीम (CG Women Cricket Head coach) का हेड कोच नियुक्त किया गया है। लंबे समय से युवा खिलाडिय़ों को क्रिकेट की बारीकियां सिखाकर उन्हें उच्च स्तर तक पहुंचाने वाले मृगांक साहू की इस उपलब्धि से सरगुजा के क्रिकेट (Cricket News) खिलाडिय़ों में खुशी की लहर है। मृगांक साहू लंबे समय से सरगुजा क्रिकेट संघ में युवा खिलाडिय़ों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में कई प्रतिभाशाली खिलाडिय़ों ने घरेलू प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया है। इस उपलब्धि पर सरगुजा क्रिकेट संघ के अध्यक्ष आदित्येश्वर शरण सिंहदेव ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं।