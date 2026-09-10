Ambikapur News: किराए के मकान में मिली थी युवती की लाश, पुलिस ने 3 दिन बाद ही ब्वायफ्रेंड को कर लिया गिरफ्तार

अंबिकापुर. शहर के सतीपारा स्थित किराए के मकान में रह रही 22 वर्षीय एक युवती की 5 सितंबर को फांसी पर लटकती लाश मिली थी। उसने आत्महत्या (Ambikapur commits suicide) कर ली थी। मामले की जांच के बाद कोतवाली पुलिस ने युवती के प्रेमी के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का अपराध दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि युवक की शादी किसी और से होने वाली थी, इसे लेकर युवती परेशान थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद होता रहता था। जांच में पुलिस को यह बात भी पता चली कि युवक उसके साथ मारपीट करता था तथा प्रताडि़त करता रहता था। इसी से तंग आकर युवती ने ऐसा कदम उठा लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।