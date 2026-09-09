Customer Service Center Robbery: ग्राहक सेवा केंद्र में 2 बार घुसे चोर, ले उड़े 4.51 लाख, आरोपी CCTV में कैद, फिर भी नहीं पकड़ पा रही पुलिस

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक ने बार-बार चोरी (Theft in Surguja) होने के बाद भी पुलिस द्वारा आरोपियों को नहीं पकडऩे को लेकर सवाल उठाए हैं। उसने मामले की शिकायत एसएसपी से की है। उसका कहना है कि 2 महीने के भीतर ग्राहक सेवा केंद्र में 2 बार चोरी की घटना हो चुकी है। इस दौरान आरोपी 4 लाख 41 हजार रुपए कैश तथा 10 हजार का किराना सामान की चोरी कर चुके हैं। मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई है। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी कैद हैं, लेकिन पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पा रही है। उन्होंने के गांव के ही एक युवक व उसके दो साथियों पर चोरी में शामिल होने का शक जताया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि वे आरोपी नहीं हैं। उसने एसएसपी (Surguja SSP) से मामले की जांच कर आरोपियों को पकडऩे की गुहार लगाई है।