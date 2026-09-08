Surguja Police: पुलिस डॉग ‘कोका’ ने 2 लाख की चोरी का किया पर्दाफाश, सबूत सूंघकर सीधे पहुंचा चोरों के घर, मिलेगा इनाम

अंबिकापुर. सरगुजा जिले के दरिमा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मोतीपुर स्थित कपड़ा दुकान से 2 लाख रुपए की चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। प्रशिक्षु डीएसपी के निर्देशन में पुलिस डॉग ‘कोका’ सीधे संदेहियों के घर तक पहुंची और पूछताछ के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से चोरी की पूरी रकम से अधिक 2 लाख 8 हजार 580 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। अब चोरी का मामले का खुलासा करने में मदद करने वाले डॉग स्क्वायड को डीआईजी ने पुरस्कृत करने की घोषणा की है।