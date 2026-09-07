Surguja School: स्कूल भवन इतना जर्जर कि हर पल हादसे का बना है डर, इंजीनियर ने कहा- डिस्मेंटल करना होगा

लखनपुर। सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड अंतर्गत सुदूर वनांचल क्षेत्र ग्राम पंचायत लब्जी के लेदराडांड़ स्थित माध्यमिक शाला में बच्चे और शिक्षक इन दिनों डर के साये में पढ़ाई करने को विवश हैं। स्कूल भवन की हालत इतनी जर्जर (Shabby school building) हो चुकी है कि कब छत या भवन का कोई हिस्सा गिर जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। बारिश के दौरान कई कमरों में पानी भर जाता है और छत से लगातार पानी टपकता है। इस स्कूल में कक्षा पहली से 8वीं तक विशेष पिछड़ी जनजाति के पहाड़ी कोरवा समुदाय के बच्चे अध्ययनरत हैं। स्कूल भवन का निरीक्षण करने पहुंचे इंजीनियर ने बताया कि सामान्य मरम्मत से इसकी दशा नहीं सुधर पाएगी। डिस्मेंटल कर नया बिल्डिंग बनाना जरूरी है।