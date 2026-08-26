Ambikapur News: लिव-इन-रिलेशनशिप में रहे रहे युवक ने काटा अपना गला, फिर युवती ने भी रेंत लिया गला, प्रेमी की मौत

Ambikapur news, घटनास्थल पर पहुंची पुलिस व जुटे लोग (Photo- Patrika)
अंबिकापुर। शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सुभाषनगर में किराए के मकान में लिव-इन-रिलेशनशिप में रह रहे युवक-युवती ने बुधवार की सुबह अपना-अपना गला काट (Young man cut his throat) लिया। घटना में युवक की जहां मौत हो गई, वहीं युवती को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही गांधीनगर पुलिस और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची और युवक का शव पीएम के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भिजवाया। बताया जा रहा है कि युवती रक्षाबंधन में घर जाने की बात कह रही थी, इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। इसके बाद पहले युवक ने अपना गला काटकर जान दे दी।
सरगुजा जिले के दरिमा निवासी मोहन पैंकरा 34 वर्ष व सूरजपुर जिले के जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कंदरई निवासी महिमा सिदार 30 वर्ष पिछले 10 साल से लिव-इन-रिलेशनशिप (Live-in-Relationship) में रहे रहे थे। करीब 2 माह पूर्व ही वे गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सुभाषनगर में सरस्वती महाविद्यालय के पास किराए के मकान में रहने आए थे।
पुलिस का कहना है कि बुधवार की सुबह करीब 6.30 बजे महिमा ने रक्षाबंधन पर्व मनाने घर जाने की बात मोहन से कही। इस बात को लेकर दोनों के बीच जमकर विवाद होने लगा। इस बीच युवती बाथरूम में चली गई। जब वह लौटी तो दरवाजे पर मोहन खून से लथपथ पड़ा था। उसका गला कटा (Young man suicide) हुआ था। यह देख वह जोर-जोर से शोर मचाने लगी। जब तक मकान मालिक व पड़ोसी वहां पहुंचे तब तक युवती ने भी चाकू से अपना गला काट लिया था। उसकी मौत हो चुकी थी।
युवक व युवती को इस हालत में देख मकान मालिक ने डायल 112 को फोन करने के बाद गांधीनगर थाने में इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस व फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरु की। वहीं गला कटने से घायल युवती को तत्काल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने युवक व युवती के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है।
इस संबंध में घायल युवती का कहना है कि प्रेमी मोहन ने चाकू (Knife attack) से खुद अपना गला काट लिया। जब वह बाथरूम से लौटी तो उसे इस हालत में देखकर उसने भी अपने गले पर चाकू से प्रहार कर लिया। फिलहाल पुलिस मकान मालिक व युवती के बयान के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है।
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