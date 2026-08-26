Ambikapur News: लिव-इन-रिलेशनशिप में रहे रहे युवक ने काटा अपना गला, फिर युवती ने भी रेंत लिया गला, प्रेमी की मौत

अंबिकापुर। शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सुभाषनगर में किराए के मकान में लिव-इन-रिलेशनशिप में रह रहे युवक-युवती ने बुधवार की सुबह अपना-अपना गला काट (Young man cut his throat) लिया। घटना में युवक की जहां मौत हो गई, वहीं युवती को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही गांधीनगर पुलिस और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची और युवक का शव पीएम के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भिजवाया। बताया जा रहा है कि युवती रक्षाबंधन में घर जाने की बात कह रही थी, इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। इसके बाद पहले युवक ने अपना गला काटकर जान दे दी।