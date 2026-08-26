26 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अंबिकापुर

Ambikapur News: लिव-इन-रिलेशनशिप में रहे रहे युवक ने काटा अपना गला, फिर युवती ने भी रेंत लिया गला, प्रेमी की मौत

Ambikapur Crime: शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सुभाषनगर में सुबह-सुबह प्रेमी-प्रेमिका ने उठाया खौफनाक कदम, युवती को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराया गया भर्ती
2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Aug 26, 2026

Suicide in live-in-relationship

Ambikapur news, घटनास्थल पर पहुंची पुलिस व जुटे लोग (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सुभाषनगर में किराए के मकान में लिव-इन-रिलेशनशिप में रह रहे युवक-युवती ने बुधवार की सुबह अपना-अपना गला काट (Young man cut his throat) लिया। घटना में युवक की जहां मौत हो गई, वहीं युवती को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही गांधीनगर पुलिस और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची और युवक का शव पीएम के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भिजवाया। बताया जा रहा है कि युवती रक्षाबंधन में घर जाने की बात कह रही थी, इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। इसके बाद पहले युवक ने अपना गला काटकर जान दे दी।

सरगुजा जिले के दरिमा निवासी मोहन पैंकरा 34 वर्ष व सूरजपुर जिले के जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कंदरई निवासी महिमा सिदार 30 वर्ष पिछले 10 साल से लिव-इन-रिलेशनशिप (Live-in-Relationship) में रहे रहे थे। करीब 2 माह पूर्व ही वे गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सुभाषनगर में सरस्वती महाविद्यालय के पास किराए के मकान में रहने आए थे।

पुलिस का कहना है कि बुधवार की सुबह करीब 6.30 बजे महिमा ने रक्षाबंधन पर्व मनाने घर जाने की बात मोहन से कही। इस बात को लेकर दोनों के बीच जमकर विवाद होने लगा। इस बीच युवती बाथरूम में चली गई। जब वह लौटी तो दरवाजे पर मोहन खून से लथपथ पड़ा था। उसका गला कटा (Young man suicide) हुआ था। यह देख वह जोर-जोर से शोर मचाने लगी। जब तक मकान मालिक व पड़ोसी वहां पहुंचे तब तक युवती ने भी चाकू से अपना गला काट लिया था। उसकी मौत हो चुकी थी।

पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती

युवक व युवती को इस हालत में देख मकान मालिक ने डायल 112 को फोन करने के बाद गांधीनगर थाने में इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस व फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरु की। वहीं गला कटने से घायल युवती को तत्काल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने युवक व युवती के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है।

Boyfriend commits suicide: युवती बोली- खुद से काटा गला

इस संबंध में घायल युवती का कहना है कि प्रेमी मोहन ने चाकू (Knife attack) से खुद अपना गला काट लिया। जब वह बाथरूम से लौटी तो उसे इस हालत में देखकर उसने भी अपने गले पर चाकू से प्रहार कर लिया। फिलहाल पुलिस मकान मालिक व युवती के बयान के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है।

Surajpur Murder Case: मकान से आ रही थी बदबू, दरवाजा खोला तो किराएदार की पड़ी थी लाश, मकान मालिक ने ही की थी हत्या

ये भी पढ़ें
Tenants murdered by hammer

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

26 Aug 2026 01:37 pm

Published on:

26 Aug 2026 01:37 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Ambikapur News: लिव-इन-रिलेशनशिप में रहे रहे युवक ने काटा अपना गला, फिर युवती ने भी रेंत लिया गला, प्रेमी की मौत

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Teacher’s Protest: शिक्षक बोले- प्रमोशन में टेट अनिवार्य किया तो करेंगे उग्र आंदोलन, अंबिकापुर में 2000 से अधिक ने निकाली टेट मुक्ति महारैली

Surguja teacher's protest in Ambikapur
अंबिकापुर

Ambikapur To Italy: इटली के पति-पत्नी बने रिद्धि-सिद्धि के नए माता-पिता, जाने से पहले दोनों ने 3 महीने तक सीखी अंग्रेजी

Riddhi-Siddhi with New mother
अंबिकापुर

Ambikapur Snake bite: रात 1.30 बजे पत्नी उठी, बोली- किसी चीज ने काट लिया, पति ने टॉर्च जलाया तो खाट पर था करैत सांप, हुई मौत

Snake bite to woman
अंबिकापुर

Surguja News: खुखड़ी बीनने गए ग्रामीणों की अचानक पेड़ पर पड़ी नजर, दुपट्टे से लटकी थी प्रेमी जोड़े की लाश

Love couple commits suicide
अंबिकापुर

Ambikapur Snake Bite: बाड़ी में घास काट रही महिला के हाथ में सुई जैसा चुभा, चिल्लाते भागी, घरवाले पहुंचे तो था जाड़ा सांप, हुई मौत

Snake bite case
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.