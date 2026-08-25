Teacher’s Protest: शिक्षक बोले- प्रमोशन में टेट अनिवार्य किया तो करेंगे उग्र आंदोलन, अंबिकापुर में 2000 से अधिक ने निकाली टेट मुक्ति महारैली

अंबिकापुर। पदोन्नति के लिए टेट (शिक्षक पात्रता परीक्षा) की अनिवार्यता लागू किए जाने के विरोध में मंगलवार को सरगुजा के 2 हजार से अधिक शिक्षक सडक़ पर उतर गए। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर जिला मुख्यालय अंबिकापुर में शिक्षकों ने कलाकेंद्र मैदान में धरना-प्रदर्शन किया। इसके बाद शहर में ‘टेट मुक्ति महारैली’ निकाली। रैली कलाकेंद्र से निकलकर घड़ी चौक समेत शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कलेक्टोरेट और जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पहुंची। यहां उन्होंने कलेक्टर (Surguja Collector) और डीईओ को मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव एवं लोक शिक्षण संचालनालय के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि यदि टेट के आधार पर ही पदोन्नति सूची जारी की गई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे।