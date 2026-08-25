Ambikapur Snake bite: रात 1.30 बजे पत्नी उठी, बोली- किसी चीज ने काट लिया, पति ने टॉर्च जलाया तो खाट पर था करैत सांप, हुई मौत

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में सर्पदंश (Snake bite) के घटनाएं बढ़ गई हैं। आए दिन सांप के डसने से मौत के मामले सामने आ रहे हैं। इसी बीच बलरामपुर जिले के पस्ता थाना क्षेत्र निवासी एक महिला को रात 1.30 बजे कलाई पर करैत सांप ने डस लिया। महिला पति के साथ खाट पर सो रही थी। उसने पति को जगाकर कहा कि उसे किसी चीज ने काट लिया है। जब पति ने टॉर्च जलाकर देखा तो खाट पर करैंत सांप था। फिर पत्नी को आनन-फानन में मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचा। यहां जांच पश्चात डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला की मौत से उसके परिजन में मातम पसर गया है।