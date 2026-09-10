BJP Leader Externment: भाजपा नेता ने पटवारी के सिर पर दे मारी थी कुर्सी, कलेक्टर ने 1 साल के लिए किया जिलाबदर, इन 6 जिले में प्रवेश पर प्रतिबंध

अंबिकापुर. सरगुजा जिले के दरिमा तहसील कार्यालय में घुसकर पटवारी के साथ मारपीट करने वाले भाजपा नेता जितेन्द्र कुजूर उर्फ मोनू कुजूर के खिलाफ जिलाबदर (Banished from the District) की कार्रवाई की गई है। उसके खिलाफ पहले से ही कई अपराध विभिन्न थानों में दर्ज थे। इसी बीच 5 माह पूर्व उसने इस वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इधर पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर जिला दंडाधिकारी द्वारा 1 वर्ष के लिए जिलाबदर किया गया है। वह 10 सितंबर से अगले साल तक सरगुजा समेत ६ जिला के सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगा।