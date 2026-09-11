छात्रों के लिए बड़ी राहत! कॉलेजों में प्रवेश की अंतिम तारीख बढ़ी, अब इस दिन तक ले सकेंगे एडमिशन

उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसी भी इच्छुक और योग्य विद्यार्थी का एक साल केवल प्रवेश नहीं मिल पाने की वजह से खराब न हो, इसी सोच के साथ प्रवेश की अंतिम तारीख बढ़ाई गई है। मंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों की मांग और छात्रहित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने संवेदनशीलता के साथ इस विषय पर विचार किया। प्रवेश की तारीख बढ़ने से अब ऐसे विद्यार्थियों को भी कॉलेज में दाखिला लेने का अवसर मिलेगा, जो पहले तय समय सीमा के भीतर प्रवेश नहीं ले पाए थे।