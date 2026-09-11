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छात्रों के लिए बड़ी राहत! कॉलेजों में प्रवेश की अंतिम तारीख बढ़ी, अब इस दिन तक ले सकेंगे एडमिशन

Chhattisgarh College Admission: छत्तीसगढ़ में कॉलेज एडमिशन की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। सत्र 2026-27 में अब विद्यार्थी 19 सितंबर 2026 तक रिक्त सीटों पर प्रवेश ले सकेंगे।
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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Sep 11, 2026

College Admission Date

कॉलेजों में प्रवेश की तिथि बढ़ी (Photo Source- Patrika)

College Admission Date: छत्तीसगढ़ के कॉलेजों में प्रवेश से वंचित रह गए विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार ने सत्र 2026-27 के लिए महाविद्यालयों में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब छात्र-छात्राएं 19 सितंबर 2026 तक रिक्त सीटों पर प्रवेश ले सकेंगे। इससे उन विद्यार्थियों को एक और मौका मिल गया है, जो किसी कारणवश निर्धारित समय सीमा के भीतर कॉलेज में दाखिला नहीं ले पाए थे।

उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से आधिकारिक आदेश जारी किया है। इससे पहले सत्र 2026-27 के लिए कॉलेजों में प्रवेश की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2026 निर्धारित की गई थी। विद्यार्थियों की ओर से लगातार प्रवेश की तारीख बढ़ाने की मांग की जा रही थी। साथ ही प्रदेश के कई शैक्षणिक संस्थानों में सीटें रिक्त होने की स्थिति को देखते हुए सरकार ने प्रवेश अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया।

college admission date extended: 19 सितंबर तक रिक्त सीटों पर मिलेगा प्रवेश

उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश के मुताबिक राज्य के महाविद्यालयों और संबंधित शैक्षणिक संस्थानों में उपलब्ध रिक्त सीटों के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अब विद्यार्थियों को 19 सितंबर तक दाखिला लेने का अवसर मिलेगा। इस फैसले से उन छात्र-छात्राओं को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी, जिन्होंने किसी कारण से आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं की थी या आवेदन करने के बाद भी कॉलेज में प्रवेश नहीं ले पाए थे। ऐसे विद्यार्थी अब संबंधित कॉलेज से प्रवेश प्रक्रिया और उपलब्ध सीटों की जानकारी लेकर निर्धारित समय सीमा के भीतर दाखिला ले सकते हैं।

छात्रहित को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला

उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसी भी इच्छुक और योग्य विद्यार्थी का एक साल केवल प्रवेश नहीं मिल पाने की वजह से खराब न हो, इसी सोच के साथ प्रवेश की अंतिम तारीख बढ़ाई गई है। मंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों की मांग और छात्रहित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने संवेदनशीलता के साथ इस विषय पर विचार किया। प्रवेश की तारीख बढ़ने से अब ऐसे विद्यार्थियों को भी कॉलेज में दाखिला लेने का अवसर मिलेगा, जो पहले तय समय सीमा के भीतर प्रवेश नहीं ले पाए थे।

कॉलेजों को पारदर्शी तरीके से पूरी करनी होगी प्रक्रिया

शासन की ओर से उच्च शिक्षा संचालनालय को निर्देश दिए गए हैं कि सभी संबंधित शैक्षणिक संस्थानों में उपलब्ध रिक्त सीटों के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया पूरी कराई जाए। कॉलेजों को 19 सितंबर 2026 तक प्रवेश की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। प्रवेश के दौरान उपलब्ध सीटों और निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। इससे विद्यार्थियों को रिक्त सीटों की जानकारी के आधार पर प्रवेश का अवसर मिल सकेगा। सरकार ने प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

विद्यार्थियों से जल्द दाखिला लेने की अपील

प्रवेश की अंतिम तारीख बढ़ने के बाद अब विद्यार्थियों के पास दाखिला लेने के लिए सीमित समय है। ऐसे में जो छात्र-छात्राएं अभी तक कॉलेज में प्रवेश नहीं ले पाए हैं, उन्हें संबंधित महाविद्यालय में संपर्क कर रिक्त सीटों और प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी लेने की सलाह दी गई है। उच्च शिक्षा मंत्री ने भी विद्यार्थियों से अपील की है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर लें। सरकार के इस फैसले से प्रदेशभर के उन विद्यार्थियों और अभिभावकों को राहत मिली है, जो प्रवेश की तारीख बढ़ने का इंतजार कर रहे थे।

College Admission News: अब छात्रों को एक और मौका

कॉलेजों में प्रवेश की तारीख बढ़ाए जाने से हजारों विद्यार्थियों के सामने उच्च शिक्षा जारी रखने का रास्ता खुल गया है। खासतौर पर वे छात्र, जो 31 अगस्त की पिछली अंतिम तिथि तक किसी वजह से दाखिला नहीं ले पाए थे, अब 19 सितंबर तक प्रवेश ले सकेंगे। राज्य सरकार के इस फैसले से रिक्त सीटों का उपयोग भी हो सकेगा और इच्छुक विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा से जुड़ने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा। अब विद्यार्थियों को तय समय सीमा के भीतर संबंधित कॉलेज में संपर्क कर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

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Updated on:

11 Sept 2026 06:46 pm

Published on:

11 Sept 2026 06:46 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छात्रों के लिए बड़ी राहत! कॉलेजों में प्रवेश की अंतिम तारीख बढ़ी, अब इस दिन तक ले सकेंगे एडमिशन

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