Building collapses: रायपुर के सदर बाजार में अचानक भरभराकर गिरी जर्जर बिल्डिंग, बाल-बाल बचे लोग

स्थानीय लोगों का कहना है कि व्यस्त बाजार क्षेत्रों में पुराने और जर्जर भवनों की नियमित जांच जरूरी है। भवनों की हालत खराब मिलने पर संबंधित हिस्से को समय रहते सुरक्षित करने या हटाने की कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि बारिश या अन्य कारणों से कमजोर हो चुकी इमारतें अचानक न गिरें। फिलहाल सदर बाजार में स्थिति सामान्य बताई जा रही है। नगर निगम की टीम घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है और आसपास किसी अन्य खतरे की संभावना को देखते हुए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। जर्जर बिल्डिंग के गिरने के बावजूद किसी के हताहत नहीं होने से स्थानीय व्यापारियों और लोगों ने राहत की सांस ली है।