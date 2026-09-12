Building collapses: रायपुर के सदर बाजार में अचानक भरभराकर गिरी जर्जर बिल्डिंग, बाल-बाल बचे लोग

सदर बाजार में अचानक भरभराकर गिरी जर्जर बिल्डिंग (photo Patrika)
Building collapses in Raipur: रायपुर के सबसे व्यस्त कारोबारी इलाकों में शामिल सदर बाजार में शुक्रवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक जर्जर बिल्डिंग अचानक भरभराकर गिर गई। इमारत के आसपास उस वक्त बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और नीचे दुकानें भी संचालित हो रही थीं। ऐसे में भवन का अचानक गिरना बड़े हादसे का कारण बन सकता था। हालांकि, गनीमत रही कि मलबे की चपेट में आने से किसी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं है। हादसे के बाद नगर निगम का अमला मौके पर पहुंचा और घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई शुरू की।
जानकारी के मुताबिक, सदर बाजार में सहेली ज्वेलर्स के सामने स्थित यह जर्जर बिल्डिंग अचानक ढह गई। बताया जा रहा है कि इमारत के नीचे पान की दुकान भी संचालित हो रही थी। बाजार का यह हिस्सा दिनभर काफी व्यस्त रहता है और यहां व्यापारियों के साथ बड़ी संख्या में ग्राहक और राहगीरों की आवाजाही होती है। ऐसे में अचानक भवन का हिस्सा गिरने से आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बिल्डिंग का जर्जर हिस्सा अचानक गिरा। भवन गिरते ही आसपास मौजूद लोग घबराकर सुरक्षित स्थान की ओर हटने लगे। कुछ ही देर में घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। मलबा गिरने की वजह से आसपास के दुकानदारों और व्यापारियों में भी दहशत का माहौल बन गया। राहत की सबसे बड़ी बात यह रही कि जिस समय बिल्डिंग का हिस्सा गिरा, उस दौरान कोई व्यक्ति सीधे उसकी चपेट में नहीं आया। यदि मलबा राहगीरों या आसपास मौजूद दुकानों की ओर गिरता तो बड़ा हादसा हो सकता था।
घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने संबंधित अधिकारियों को सूचना दी। इसके बाद नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची। निगम अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और यह देखा कि जर्जर भवन का कोई अन्य हिस्सा अभी भी खतरा तो नहीं बना हुआ है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आसपास की स्थिति का जायजा लिया गया। निगम की टीम की ओर से भवन के जर्जर हिस्से और आसपास के क्षेत्र में आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई है, ताकि दोबारा किसी तरह की दुर्घटना की आशंका न रहे।
सदर बाजार में हुई इस घटना ने राजधानी के पुराने और घने बाजारों में मौजूद जर्जर इमारतों की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। सदर बाजार जैसे इलाके में कई पुरानी इमारतें और दुकानें एक-दूसरे से सटी हुई हैं। दिनभर यहां ग्राहकों, व्यापारियों, कर्मचारियों और राहगीरों की बड़ी संख्या में आवाजाही होती है। ऐसे में किसी जर्जर भवन का अचानक गिरना जानलेवा साबित हो सकता है। शुक्रवार को हुई घटना में किसी की जान नहीं गई, लेकिन यदि भवन गिरने के समय उसके नीचे या आसपास लोग मौजूद होते तो स्थिति गंभीर हो सकती थी।
स्थानीय लोगों का कहना है कि व्यस्त बाजार क्षेत्रों में पुराने और जर्जर भवनों की नियमित जांच जरूरी है। भवनों की हालत खराब मिलने पर संबंधित हिस्से को समय रहते सुरक्षित करने या हटाने की कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि बारिश या अन्य कारणों से कमजोर हो चुकी इमारतें अचानक न गिरें। फिलहाल सदर बाजार में स्थिति सामान्य बताई जा रही है। नगर निगम की टीम घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है और आसपास किसी अन्य खतरे की संभावना को देखते हुए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। जर्जर बिल्डिंग के गिरने के बावजूद किसी के हताहत नहीं होने से स्थानीय व्यापारियों और लोगों ने राहत की सांस ली है।
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