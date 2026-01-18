Ambikpur school: निगम के जर्जर स्कूल में पढ़ रहे 45 बच्चे, कभी भी ढह सकती है बिल्डिंग, प्राचार्य बोलीं- शिक्षकों की जान भी खतरे में

अंबिकापुर. संभाग मुख्यालय अंबिकापुर केे नगर निगम स्कूल (Ambikpur school) में हादसे को आमंत्रण देती क्लास लग रही है। यहां बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। स्कूल भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है। भवन नीचे की ओर दब रहा है। यहां कक्षा पहली से पांचवीं तक के बच्चे अध्ययनरत हैं। इसके बावजूद जिम्मेदार बेफिक्र हैं। जिम्मेदारों की उदासीनता से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्कूल भवन लगभग 20 वर्ष पुराना बताया जा रहा है। तीन से चार बार भवन की मरम्मत भी कराई जा चुकी है। मरम्मत के नाम पर केवल शासकीय फंड का दुरूपयोग हो रहा है। स्थानीय पार्षद स्कूल भवन के खतरे के बारे में सुशासन तिहार के माध्यम से भी सरकार को अवगत करा चुके हैं। इसके बावजूद भी कोई पहल नहीं की जा रही है।