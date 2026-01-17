17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Teachers protest: सहायक शिक्षकों ने दिया धरना, कहा- हम अपने मोबाइल से दर्ज नहीं कराएंगे ऑनलाइन उपस्थिति

Teachers protest: 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सहायक शिक्षकों ने शहर के घड़ी चौक पर दिया धरना, वेतन विसंगति दूर करने और शासकीय लाभ देने की मांग

less than 1 minute read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jan 17, 2026

Teachers protest

Teachers on protest (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. शहर के स्टेट बैंक कलेक्टोरेट शाखा के सामने सहायक शिक्षकों ने शनिवार को 4 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। शिक्षकों (Teachers protest) ने बताया कि लंबे समय से वेतन विसंगति की समस्या बनी हुई है, जिससे वे मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान हैं। वहीं उन्होंने अपने मोबाइल से ऑनलाइन उपस्थिति के लिए वीएसके अनिवार्य किए जाने का भी विरोध किया।

धरने पर बैठे शिक्षकों ने सभी शिक्षकों (Teachers protest) को क्रमोन्नत वेतनमान देने व वेतन संबंधी विसंगतियों को तत्काल दूर करने की मांग रखी। इसके साथ ही प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना करते हुए एलबी संवर्ग के सभी शिक्षकों को समस्त शासकीय लाभ देने की मांग की गई।

शिक्षकों (Teachers protest) ने टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने तथा ऑनलाइन उपस्थिति के लिए स्वयं के मोबाइल से वीएसके अनिवार्य किए जाने का भी विरोध किया।

Teachers protest: सरकार को दी चेतावनी

धरने पर बैठे शिक्षक संघ (Teachers protest) ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आगामी बजट सत्र में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। धरने में काफी संख्या में सहायक शिक्षक शामिल हुए।

ये भी पढ़ें

Shri Ram rice mill seal: श्रीराम राइस मिल में प्रशासन ने मारा छापा, 6 हजार 464 बोरी धान गायब, किया गया सील
कोरीया
Shri Ram rice mill seal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

17 Jan 2026 08:27 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Teachers protest: सहायक शिक्षकों ने दिया धरना, कहा- हम अपने मोबाइल से दर्ज नहीं कराएंगे ऑनलाइन उपस्थिति

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Pregnant girl died: युवती ने खाई गर्भपात की गोली, हो गई मौत, कुछ दिन बाद ही होने वाली थी शादी

Pregnant girl died
अंबिकापुर

Hasdev coal block protest: प्रदर्शनकारी बोले- हसदेव के परसा कोल ब्लॉक में फर्जी ग्रामसभा प्रस्ताव बनाकर ली वन स्वीकृति

Hasdev coal block protest
अंबिकापुर

Young girl kidnapping: Video: कार सवार 4 युवकों ने युवती का किया अपहरण, शादीशुदा युवक करना चाहता था शादी

Kidnapping in car
अंबिकापुर

Helmet Bank: अंबिकापुर में महिलाओं ने शुरु किया हेलमेट बैंक, बचेगी वाहन चालकों की जान, पुलिस ऑफिसरों ने की सराहना

Helmet Bank
अंबिकापुर

Bulldozer action: कोर्ट बिल्डिंग निर्माण के लिए 6 कब्जाधारियों के मकान और दुकानों पर चला बुलडोजर, 60 साल से थे काबिज

Bulldozer action
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.