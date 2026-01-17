Teachers protest: सहायक शिक्षकों ने दिया धरना, कहा- हम अपने मोबाइल से दर्ज नहीं कराएंगे ऑनलाइन उपस्थिति

अंबिकापुर. शहर के स्टेट बैंक कलेक्टोरेट शाखा के सामने सहायक शिक्षकों ने शनिवार को 4 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। शिक्षकों (Teachers protest) ने बताया कि लंबे समय से वेतन विसंगति की समस्या बनी हुई है, जिससे वे मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान हैं। वहीं उन्होंने अपने मोबाइल से ऑनलाइन उपस्थिति के लिए वीएसके अनिवार्य किए जाने का भी विरोध किया।