Teachers protest: सहायक शिक्षकों ने दिया धरना, कहा- हम अपने मोबाइल से दर्ज नहीं कराएंगे ऑनलाइन उपस्थिति

Teachers on protest (Photo- Patrika)
अंबिकापुर. शहर के स्टेट बैंक कलेक्टोरेट शाखा के सामने सहायक शिक्षकों ने शनिवार को 4 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। शिक्षकों (Teachers protest) ने बताया कि लंबे समय से वेतन विसंगति की समस्या बनी हुई है, जिससे वे मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान हैं। वहीं उन्होंने अपने मोबाइल से ऑनलाइन उपस्थिति के लिए वीएसके अनिवार्य किए जाने का भी विरोध किया।
धरने पर बैठे शिक्षकों ने सभी शिक्षकों (Teachers protest) को क्रमोन्नत वेतनमान देने व वेतन संबंधी विसंगतियों को तत्काल दूर करने की मांग रखी। इसके साथ ही प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना करते हुए एलबी संवर्ग के सभी शिक्षकों को समस्त शासकीय लाभ देने की मांग की गई।
शिक्षकों (Teachers protest) ने टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने तथा ऑनलाइन उपस्थिति के लिए स्वयं के मोबाइल से वीएसके अनिवार्य किए जाने का भी विरोध किया।
धरने पर बैठे शिक्षक संघ (Teachers protest) ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आगामी बजट सत्र में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। धरने में काफी संख्या में सहायक शिक्षक शामिल हुए।
